Cuernavaca ‘echa la bolita’ de inseguridad’ en Morelos a la Guardia Nacional

Tras condenar el homicidio del presidente del Concejo Municipal Indígena de Xoxocotla Benjamín López, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui reveló que el apoyo en las tareas de combate a la violencia por parte de la Guardia Nacional ha sido relativo y no han respaldado contundentemente la estrategia del Mando Coordinado.

“No dejará de haber delitos, eso es un hecho: el estado de Morelos se encuentra inmerso en una ola de violencia delicada y, una forma de operar como es el Mando Coordinado, sin el apoyo de las fuerzas federales y sin el reforzamiento de los municipios en materia policiaca, no va a dar los resultados que la gente está pidiendo”, señaló el edil.

Urióstegui Salgado se negó a sumarse a la estrategia de Mando Coordinado que emplea el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pues ha señalado que los problemas de inseguridad en los municipios son diferentes en cada zona, por lo que los modelos deben ser adecuados a cada demarcación y a sus circunstancias.

Al cuestionarlo sobre si el apoyo de la Guardia Nacional ha sido constante, declaró que “es relativo”, los municipios deben fortalecer sus propias corporaciones de seguridad, por lo que en el caso de la Cuernavaca, explicó, se han reasignado funciones tanto territoriales como operativas.

Urióstegui Salgado refirió que sigue en pie su posición de no sumarse al Mando Coordinado, pues este no ha frenado los hechos violentos que se han registrado en últimos meses.

No obstante, mencionó que con el arribo del nuevo comandante de la 24 ava Zona Militar, Francisco Justo Toscano, comenzó a existir acercamiento con los titulares de Seguridad.

“Buscó a la Secretaria de Seguridad (Alicia Vázquez Luna) para establecer una mesa de trabajo y de ahí surge la posibilidad de recibir respaldo de la fuerza militar”, detalló.

José Luis Urióstegui quien en la década de los 2000 fungió como procurador del estado, señaló que hasta el momento no ha sido blanco de amenazas por grupos delincuenciales. Añadió que no hay intentos de la delincuencia de organizada de acercarse a su administración pues, consideró, eso ocurre cuando los funcionarios lanzan señales de “que quieren pactar” y acotó que eso no va a suceder con su gobierno.

Gobierno estatal había anticipado aumento de violencia

En días pasados, el secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas había declarado a los medios de comunicación que tras la toma de protesta de algunos alcaldes en la entidad se esperaba una escalada de violencia por parte del crimen organizado, principalmente en la zona sur poniente de Morelos, esto derivado del cambio de titulares de las corporaciones policiacas.

Aceptó entonces que no se tenía el registro de amenazas a los futuros presidentes municipales pero dijo que si ellos lo consideraban se les iba a brindar custodia por parte de elementos de la CES.