‘Cubitos de hielo en la CDMX’: ¿En qué alcaldías se activó la alerta por las bajas temperaturas?

Autoridades capitalinas activaron dos alertas por las bajas temperaturas en la CDMX. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Frío y más frío en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas alertaron sobre las bajas temperaturas que se presentarán en las próximas horas.

Una masa de aire polar que impulsa el frente frío número 27 provocará condiciones frías y muy frías durante la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero.

¿Qué alcaldías de la CDMX están bajo alerta por bajas temperaturas?

Este martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó dos alertas por el frío que “calará” en al menos cinco alcaldías de la Ciudad de México.

Alerta amarilla : Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta.

: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta. Alerta naranja: Tlalpan.

De acuerdo con la dependencia, la temperatura oscilará entre 1 y 6 grados Celsius y se prevé entre la 1:00 y las 8:00 horas del 14 de enero.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar enfermarse durante la temporada de bajas temperaturas?

Desde el inicio del invierno, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a la población en general, incluidas las personas que se trasladan desde las zonas periféricas hacia la capital, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias.

Evitar cambios bruscos de temperatura .

. Abrigarse de forma adecuada y cubrir nariz y boca.

Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.

Consumir agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Resguardar a las mascotas del frío y evitar que permanezcan a la intemperie.

Mantener los espacios ventilados al usar calentadores o chimeneas.

Aplicar crema para hidratar y proteger la piel del frío.

Actualizar el esquema de vacunación de temporada, como Covid-19, influenza y neumococo.

¿En qué otros estados habrá bajas temperaturas el 14 de enero?

Gran parte del territorio nacional enfrenta bajas temperaturas debido a la interacción del frente frío número 27, un canal de baja presión y una masa de aire polar, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México propiciará lluvias en regiones del norte, occidente y sur del país.