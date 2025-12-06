Sábado ‘tranqui’: Así queda el Hoy No Circula para el 6 de diciembre

Así queda el Hoy no Circula para el sábado 6 de diciembre.

El mes de diciembre siempre está lleno de reuniones familiares, posadas con villancicos navideños y otros eventos para festejar el cierre de cada año. Si este sábado 6 de diciembre tienes planes, recuerda revisar el Hoy No Circula sabatino antes de salir de casa en auto.

Los automóviles con holograma 1 y terminación de placas 1, 3, 5, 7 o 9 deberán quedarse en casa durante el primer sábado de diciembre. Esta medida aplica también a los vehículos con holograma 2.

La restricción forma parte del programa Hoy No Circula, que opera tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios conurbados del Estado de México.

Estos son los autos que no circulan este sábado 1 de noviembre. (Sedema)

¿Qué autos sí circulan este sábado?

Podrán circular con normalidad los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 o 00 .

o . Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos de uso particular que cuenten con credenciales especiales —como personas con discapacidad— y dispongan del permiso correspondiente.

Transporte público autorizado, transporte escolar, transporte de personal, vehículos funerarios con holograma válido, ambulancias y de servicios esenciales.

Vehículos con engomado cuyo color no coincida con el engomado restringido para este sábado (es decir, placas terminadas en número par).

Autos que cuenten con Pase Turístico vigente o permiso especial otorgado por la autoridad ambiental.

Recuerda que revisar el holograma, la placa y estar atento a cualquier anuncio de contingencia ambiental puede evitarte sanciones o llevar tu vehículo al corralón.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

No. Para este sábado no se ha declarado ninguna contingencia ambiental. Por lo tanto, no habrá Doble Hoy No Circula. Las restricciones se limitan únicamente al esquema sabatino ordinario.

Recordemos que el Doble Hoy No Circula solo se implementa si se activa una contingencia ambiental (Fase 1 o 2), cuando las partículas contaminantes (PM10, PM2.5 u ozono) alcanzan niveles peligrosos, lo que no es el caso.

Gobierno de CDMX anuncia exención de tenencia a autos de hasta 638 mil pesos

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el 4 de diciembre que ampliará el tope del valor de los autos que pueden acceder al subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia vehicular. Con ello, el límite actual de 250 mil pesos pasa a un nuevo límite de 638 mil pesos con IVA.

La exención del pago de tenencia está incluida en el Paquete Económico que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México para su discusión y eventual aprobación.

Esta exención se aplicará en el primer trimestre de 2026. La medida entrará en vigor en el ejercicio fiscal del próximo año, en el periodo de enero a marzo de 2026.