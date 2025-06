Líneas 9 y B del Metro CDMX ‘hacen base’: Usuarios reportan retrasos de hasta 7 minutos

¿Por qué el Metro CDMX está detenido en ambas direcciones de la Línea 9? Cuestionan usuarios de la ‘línea café’ este jueves 19 de junio.

Algunos pasajeros también compartieron imágenes en redes sociales del andén completamente lleno y enfrente un tren ‘estacionado’ y vacío en la estación Tacubaya.

“En la estación Chilpancingo ya van para 5 minutos aquí parados. No ocasionen un retraso”, se quejó una persona.

Además, se compartieron imágenes de las aglomeraciones en distintas estaciones de la Línea 9, y los pasajeros señalan que desde ahí comienzan los retrasos.

Según informó el Metro, al llegar a las terminales o estaciones de correspondencia en horarios de mayor demanda y por seguridad se implementa un operativo.

Este consiste en regular la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios para que el ingreso a los andenes sea ordenado.

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

Una situación similar ocurre en la Línea B del Metro CDMX, donde los usuarios acusan que tardan hasta 6 minutos por estación.

“Es en serio tío metro??? 5 minutazos haciendo base en Oceanía línea B de lado de Buenavista, o sea que si me vas a pagar mi día que me descuenta el trabajo, va! Mejor no pongas se agiliza el servicio”, dijo una usuaria.

La desesperación de los usuarios les lleva a preguntar si está lloviendo en alguna zona o cuál es la ‘excusa’ para los retrasos que los afecta para sus traslados.

“La Línea B va superhiper mega lenta, qué es lo que pasa”, cuestionó una usuaria en su cuenta de ‘X’.

El Metro respondió a través de sus redes sociales que se agilizan la salida y circulación de los trenes desde las estaciones terminales, pero no añadió que se trate de algún problema en la línea.

¿Cómo va la Línea A del Metro CDMX?

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, las líneas del Metro CDMX con alta afluencia son la 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y B, donde los tiempos de espera son de 5 a 6 minutos.

En el caso de la Línea A también se registra alta afluencia, pero indica que el tiempo de espera es de hasta 7 minutos, aunque, hasta ahora, no se han reportado retrasos significativos.

“Al momento la Línea A no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes”, respondió el Servicio de Transporte Colectivo.

Hace unas semanas un tramo de la Línea A estuvo cerrado durante varias horas debido a las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México.

La tormenta ocasionó inundaciones en la Calzada Ignacio Zaragoza y con ello también resultó afectada la ‘línea morada’ por lo que distintas estaciones cerraron durante los trabajos de limpieza.

Ante dicha situación, es importante recordar que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que esta será una de las líneas que recibirán mantenimiento durante su administración junto con la Línea 1 que continúa en remodelación y se incluyen los planes para la Línea 3 del Metro.