¿Qué es el cáncer de muslo, la extraña enfermedad que padece Javier Hidalgo, titular de Pilares en CDMX?

Javier Hidalgo Ponce, titular del Subsistema de Educación Comunitaria Pilares del Gobierno de la Ciudad de México, reveló el lunes 24 de febrero que padece una enfermedad agresiva y poco común: cáncer de muslo.

De acuerdo con la Sociedad Americana Contra El Cáncer, el cáncer de muslo, mejor conocido como sarcoma de tejidos blandos, es un tipo de cáncer poco frecuente que comienza como una multiplicación de células en el tejido blando del cuerpo.

Existen muchos tipos de tumores de los tejidos blandos, pero no todos son cancerosos. Según la organización líder en la lucha contra el cáncer, en los tejidos blandos se descubren muchos tumores benignos, lo que significa que no es cáncer.

Resonancia magnética de un sarcoma de tejido blando. (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, estos tumores no se pueden propagar a otras partes del cuerpo. Algunos tumores de tejidos blandos se comportan de maneras que están entre un tumor canceroso y uno no canceroso, derivándose en tejidos blandos intermedios.

“Cuando la palabra sarcoma es parte del nombre de una enfermedad, esto significa que el tumor es maligno (canceroso). Un sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en tejidos como los huesos o los músculos. Los sarcomas de tejidos blandos se pueden originar en tejidos blandos, como los tejidos adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o los tejidos profundos de la piel. Estos pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo”, se lee en el artículo.

Cabe señalar que la mayoría de los sarcomas se originan en los brazos o en las piernas. Además, se pueden encontrar en el tronco, la cabeza y el área del cuello, los órganos internos y el área trasera de la cavidad abdominal (conocida como retroperitoneo); no obstante, no son tumores comunes.

La mayoría de los sarcomas se originan en los brazos o en las piernas. (EFE)

¿Qué dijo Javier Hidalgo tras su diagnóstico de cáncer de muslo?

Javier Hidalgo, exdirector general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México compartió públicamente su diagnóstico a través de redes sociales y señaló que presenta un padecimiento en el muslo derecho, en el que le habrían detectado un sarcoma de alto grado, es decir, un tipo de cáncer agresivo, pero curable.

“En noviembre me salió una lesión en el muslo, y sí me hicieron estudios, me hicieron evaluaciones, ayer me dieron los resultados y les quiero decir que es un sarcoma de alto grado pleomórfico, indiferenciado, que es un cáncer muy agresivo, es curable y yo creo que vamos a empezar el tratamiento la próxima semana, porque lo vamos a pelear, esto para nada nos va a vencer”, explicó.

En una reunión que mantuvo con los integrantes del equipo de Pilares, Javier detalló que seguirá dirigiendo los 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares); sin embargo, debido a su diagnóstico, en algunas ocasiones lo hará físicamente y en otras a distancia.

“Lo que yo quiero pedirles es que nos echemos para adelante, que este tema lo voy a enfrentar acompañado de ustedes, sabiendo que estamos haciendo lo que nos toca”, dijo.

Hidalgo señaló que pese a que el cáncer va a dificultar su participación en todos los Pilares de la Ciudad de México, buscará afrontar su reto personal, sin soltar el reto colectivo.

“Es una circunstancia personal que sí implica un contratiempo, que es algo de la naturaleza, que sí me va a dificultar el poder participar, pues como me gusta, estar yendo a todos los Pilares, a las reuniones y a todos lados. Quiero hacerlo, afrontar mi reto personal, pues también sin soltar el reto colectivo”, concluyó.