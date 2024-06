Lluvia en CDMX ‘frena’ al Metro: ¿Qué líneas avanzan lento por aguaceros?

El Metro de la Ciudad de México inicia sus operaciones de este martes 25 de junio con marcha de seguridad en 8 de sus 12 líneas, esto debido a las lluvias en la capital del país.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) indicó que el avance de los trenes es lento en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B, por lo que pidió a los usuarios tomar sus previsiones en los tiempos de traslado.

En la Línea B del Metro se registra una máxima afluencia de pasajeros y los trenes tienen un retraso de hasta 20 minutos en diferentes estaciones.

“Ey Metro no inventes más de 20 minutos en ciudad azteca !!! Línea B has algo con tu servicio no??? Ya!!!!”, escribió un usuario en X, antes Twitter.

En la Línea 3 del Metro se reporta una máxima afluencia de pasajeros y los trenes tienen un retraso mayor a los 6 minutos debido a las lluvias.

“Que onda con el metro en línea 3?? No pasa en dirección universidad!!! @MetroCDMX”, escribió una usuaria del Metro en X.

En la Línea 1 del Metro se registra una alta afluencia de pasajeros y los trenes tardan hasta 20 minutos en algunas estaciones, debido a la lluvia y a que se realizan obras en distintos puntos.

“Estoy en la Línea 1 y no ha pasado nada en 20 minutos”, escribió una usuaria en redes sociales.

En la Línea 2 del Metro se observa una afluencia alta de pasajeros, mientras que los trenes tardan un tiempo aproximado de 5 minutos entre cada estación debido a las lluvias.

Metro Línea 2 Las lluvias que se registran este martes provocan retrasos en la Línea 2 del Metro. (Especial El Financiero)

En la Línea 4 del Metro se registra una afluencia moderada de pasajeros y los trenes tardan un tiempo promedio de 5 minutos debido a las lluvias.

En la Línea 5 del Metro se observa una afluencia alta de pasajeros, mientras que los trenes tardan aproximadamente 5 minutos entre cada estación.

En la Línea 6 del Metro se registra una afluencia moderada de pasajeros y los trenes avanzan de forma constante al tardar aproximadamente 5 minutos entre cada estación.

En la Línea 7 del Metro se observa una afluencia alta de pasajeros, mientras que los trenes tardan un tiempo aproximado de 5 minutos entre cada estación.

En la Línea 8 del Metro se registra una máxima afluencia de pasajeros y un retraso mayor a los 6 minutos debido a las lluvias.

“Línea 8 ya tenemos más de su tiempo estimado en UAM, entiendo que esté lloviendo pero agilicen su avance”, escribió un usuario del Metro en X.

En la Línea 9 del Metro se reporta una máxima afluencia de pasajeros y los trenes tardan aproximadamente 5 minutos entre cada estación, debido a a las lluvias y a que se realizan obras de mantenimiento en distintos puntos.

En la Línea A del Metro se registra una alta afluencia de pasajeros y los trenes tardan 5 minutos entre cada estación.

En la Línea 12 del Metro se observa una afluencia alta de pasajeros, mientras que los trenes tardan un tiempo aproximado de 5 minutos entre cada estación.

¿Cómo recargar la tarjeta de Movilidad Integrada desde el celular?

La tarjeta de Movilidad Integrada es una herramienta elemental para viajar en las líneas del Metro de la CDMX y ya es posible recargar saldo desde el celular. Estos son los pasos que debes seguir:

Descarga la app CDMX en tu celular, se encuentra disponible para los sistemas iOS y Android.

Deberás acceder al menú principal de la aplicación del Metro.

En el menú principal de la app tendrás que buscar la opción ‘Recarga Tarjeta MI’ o dirigirte a la sección ‘Movilidad Integrada’, ahí deberás elegir la opción ‘Recarga’.

La app CDMX te servirá para consultar el saldo o ejecutar una recarga en la tarjeta de Movilidad Integrada, para esto será necesario que selecciones la opción de ‘continuar’ y alistar tu tarjeta.

La misma app te solicitará indicar el monto que deseas recargar, pero será necesario ingresar los datos de una cuenta bancaria para ejecutar el pago.

Posteriormente tendrás que seleccionar la pestaña de ‘pagar’.

Mientras el pago es procesado en la app CDMX, es recomendable mantener la tarjeta de Movilidad Integrada en la parte trasera del teléfono hasta que sea confirmada.

El proceso de recarga de la tarjeta de Movilidad Integrada desde el celular tarda aproximadamente medio minuto, según la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Y lo mejor es que no pagarás comisión al recargar saldo en la tarjeta de Movilidad Integrada desde el celular.