¡Aguas papás! ¿De cuánto es la multa por no usar sillas de coche en Jalisco?

Para los padres que no usen sillas infantiles para los menores de 12 meses serán multados.

A partir del próximo 4 de agosto, policías viales de Jalisco comenzarán a multar a automovilistas que transporten a niños menores de 12 años que no viajen en una silla portainfantes.

Durante el ultimo año se registró una intensa campaña de sensibilización sobre la importancia del uso de estos accesorios, y se organizaron talleres junto con asociaciones civiles y agencias de seguros quienes regalado sillas infantiles a las personas que se inscribieron a los cursos presenciales, y es qué, aún y cuando el uso de estos objetos, está descrito en la ley de Movilidad estatal como ‘obligatorio’, la utilización de estos dispositivos no es una cultura generalizada.

La multa será de 15 a 25 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), cada una vale 108.57 pesos, por lo que la multa máxima supera los dos mil 600 pesos, es que las sillas portainfantes son una medida de protección pasiva que evita daños, y proteger la vida de los niños en caso de un accidente de tráfico; los percances viales constituyen la tercera causa de muerte de niños de entre uno y cuatro años, mientras que en grupos de entre cuatro y 14 este motivo es la segunda causa de fallecimientos prematuros, según información de la Secretaría de Transporte estatal.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en el Área Metropolitana de Guadalajara hubo 13,865 hechos viales con reportes de víctimas en 2021; de los cuales 20,604 personas reportaron lesiones y mil 538 fallecieron en el siniestro.

Cabe señalar que las recientes adecuaciones al Reglamento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, refieren que no se debe utilizar cualquier ‘portabebé’, sino que se obliga al uso de un Sistema de Retención Infantil certificados bajo la norma R129 de la ONU.

Estos sistemas de retención infantil lo deben utilizar, desde niños recién nacidos hasta de 6 años, o que midan hasta un metro 40, advierte el director general de Seguridad Vial, Saúl Alveano Aguerrebere, “lo más importante es que podemos salvar la vida de nuestro hijo, invirtiendo menos de 2 pesos con 30 centavos diario en un lapso de seis años”.

El funcionario refiere que después de los 6, y hasta los 12, deben usar un asiento elevador para que el cinturón de seguridad pueda pasar por la clavícula y la cadera para protegerlos, “a veces no lo tomamos en cuenta, dices voy a dos cuadritas, no me tardo nada, y es tan importante el hecho de la velocidad, lo que puede proyectarse un bebé, a veces te lo llevas en las piernas sin creer que sean tan drástico, un golpe, un siniestro”.