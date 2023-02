Sacmex hace broma antes de reducción en suministro de agua en CDMX… y todo le sale mal

“Agua que no ha de beber, déjala correr”, un refrán muy conocido y que hace referencia a no generar problemas en una situación que no los amerita; seguro lo has escuchado, pero, ¿sabías que lo popularizó Elvis Presley?

Es verdad que no es así, pero de acuerdo al Sistemas de Aguas de Ciudad de México, el Sacmex, la cita pertenece al músico que popularizó el rock and roll en la década de 1950.

La imagen que compartió en su cuenta de Twitter, en realidad pertenece a Mick Jagger, vocalista y fundador de la banda The Rolling Stones, y se trata de una broma generada por el Sistema de Aguas; esto como un “feliz” preámbulo para el corte de agua que ya anunció y en el que al menos 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por hasta 4 semanas en reducción significativa de agua potable.

¿Porqué hay cortes de agua en CDMX?

De acuerdo a lo señalado por el propio Sacmex, el inicio de 2023 no ha sido el esperado en cuanto al flujo de agua en la zona metropolitana de México. Lo anterior deriva del mal almacenamiento registrado en el Sistema Cutzamala, que aunado a la sequía generada por la falta de lluvias en este inicio de año, tiene en su peor nivel el almacenamiento de agua del Sistema en los últimos 27 años.

Con base en lo anterior, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló al respecto que “el nivel total de las 210 principales presas de México (que en conjunto tienen la capacidad de almacenar 92 por ciento del agua de los embalses del país), hasta ayer (refiriéndose a la última semana de enero), se ubicó en 81 mil 374 millones de metros cúbicos, lo que representa 64 por ciento de su capacidad”.