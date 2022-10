Fiscalía de la CDMX abre investigación por presunto abuso sexual en CCH Sur

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continúa la integración de una carpeta de investigación por el delito de violación, iniciada desde el pasado 17 de octubre, derivada de una denuncia presentada por una estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, ubicado en Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán.

En un comunicado la dependencia notificó que la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas entabló contacto con la alumna, con el fin de poner a su disposición servicios multidisciplinarios como trabajo social, psicología, atención médica y asesoría jurídica.

De acuerdo con la denuncia presentada en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, la víctima ingresó a los sanitarios de dicho plantel, donde señaló haber sido agredida por un individuo.

El comunicado detalla que el Ministerio Público ordenó la intervención de detectives de la Policía de Investigación (PDI), así como de un médico legisla y expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en las materias de psicología, genética y criminalística con el fin de llevar a cabo las diligencias necesarias.

Alumnas de CCH Sur protestaron en Rectoría

Alumnas y alumnos del CCH Sur protestaron el lunes en Ciudad Universitaria para exigir justicia por su compañera.

La comunidad estudiantil denunció que el abuso sexual en contra de una compañera ocurrió dentro de los baños del plantel, y acusaron a las autoridades del CCH Sur de intentar encubrir los hechos.

Los estudiantes marcharon desde el plantel, ubicado en Jardínes del Pedregal, hasta la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En videos compartidos por medios de comunicación se observa que las estudiantes han realizado pintas en Rectoría denunciando los hechos.

Algunas pancartas y pintan tienen mensajes como “En la UNAM hacen impune a mi violador”, “Venimos a estudiar, no a ser violadas”, “Patria machista”, “Violadores UNAM”, “La UNAM no me cuida”, entre varios otros.