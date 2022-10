Alumnas de CCH Sur protestan en Rectoría por abuso sexual contra una compañera

Alumnas y alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) protestan nuevamente este lunes, luego de un caso de abuso sexual dentro del lugar.

La comunidad estudiantil denunció que el abuso sexual en contra de una compañera ocurrió dentro de los baños del plantel, y acusaron a las autoridades del CCH Sur de intentar encubrir los hechos.

Por ello, este lunes, estudiantes marcharon desde el colegio, ubicado en Jardínes del Pedregal, hasta la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En videos compartidos por medios de comunicación se observa que las estudiantes han realizado pintas en Rectoría denunciando los hechos.

Algunas pancartas y pintan tienen mensajes como “En la UNAM hacen impune a mi violador”, “Venimos a estudiar, no a ser violadas”, “Patria machista”, “Violadores UNAM”, “La UNAM no me cuida”, entre varios otros.

Esto sabemos sobre el caso de abuso sexual en CCH Sur