Frente Frío 3 ‘congela’ a CDMX; se esperan las primeras heladas de octubre en estos estados

Es la temporada en la que la chamarra y la bufanda no deben faltar cuando sales de casa, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío 3 traerá bajas temperaturas a la Ciudad de México.

En el Valle de México se prevé cielo nublado, con bancos de niebla y probabilidad de lloviznas en zonas altas que rodean la región.

Se pronostica cielo nublado por la tarde; descargas eléctricas en zonas de lluvia y viento del norte y noroeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 km/h.

En la Ciudad de México se espera temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y máxima de 19 a 21° C, mientras que, en Toluca, Estado de México, la mínima será de 7 a 9° C y la máxima de 18 a 20° C.

El SMN detalló que una masa de aire frío es lo que provocará el ambiente gélido durante las madrugadas y primera horas de los estados del norte y la mesa central, e incluso habrá heladas en zonas montañosas.

Estos estados serán impactados por el Frente Frío 3 y donde llegarán las primeras heladas de octubre:

Chihuahua y Durango, se esperan temperaturas de -5 a 0°C.

Aguascalientes.

Zacatecas.

Guanajuato.

Michoacán.

Estado de México.

Tlaxcala.

Puebla.

Se estima que para el miércoles 12 de octubre la masa de aire frío que impulsó al fenómeno meteorológico salga de México, pero sus efecto podrían continuar, por lo que se recomienda que niños, niñas y personas de la tercera edad no estén expuestos a exteriores para la prevención de enfermedades respiratorias.

¿Qué es un frente frío y por qué provoca descenso de temperaturas?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) describe a un frente frío como “el límite entre dos masas de aire con diferente temperatura y/o contenido de vapor de agua”; es decir, que es un fenómeno natural que se forma cuando una masa de aire frío y seco choca con una masa de aire caliente, pues al ser más denso, el aire frío se mete como una cuña debajo del aire caliente, lo que genera movimiento y provoca inestabilidad en la atmósfera de esa zona.

La Conagua hace hincapié en que un frente frío es la parte delantera de una masa de aire polar (provenientes del Polo Norte), la cual provoca un descenso en la temperatura en la zona por donde pasa; además los efectos que suelen traer consigo son:

· Descensos en la temperatura.

· Heladas

· Vientos intensos

· Fuerte oleaje

· Abundante nubosidad

· Lloviznas