Sheinbaum reconoce derrota de Morena en CDMX y acusa ‘campaña de desprestigio’

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo este lunes que los malos resultados de Morena en las elecciones en la capital del país fueron reflejo de una “campaña” en contra del partido.

“En los últimos meses, bueno desde hace raro, hubo una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población”, apuntó durante la supervisión de obras del Metrobús.

La funcionaria comentó que lo que queda en manos del Gobierno es continuar trabajando a favor de la población.

“Lo que nos corresponde es seguir insistiendo sobre este movimiento”, agregó.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió la mala actuación del partido fundado por él y aceptó que “hay que trabajar más” para estar en contacto con la gente.

La coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se llevó ocho alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con el conteo rápido dado a conocer por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La coalición entre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo se llevaron seis demarcaciones.

Por otra parte, el PAN se llevó una alcaldía y la faltante no se dieron sus resultados porque la diferencia no está clara entre el primero y el segundo, por lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México dijo que no se pueden dar a conocer.