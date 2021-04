Jóvenes se disfrazan de adultos mayores para ser vacunados contra COVID en CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló este miércoles el caso de dos jóvenes que se disfrazaron de personas adultas mayores para ser vacunados contra COVID-19.

La funcionaria comentó que los individuos permanecen detenidos pues, subrayó, cometieron el delito de falsificación de documentos oficiales.

Cristina Cruz, delegada estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, explicó los dos jóvenes de 30 y 35 años recibieron la dosis en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Secretaría de la Marina, en la alcaldía Coyoacán.

“Iban caracterizados como adultos mayores, con canas pintadas en el cabello, las cejas, y con caretas para que no fueran reconocidos”, abundó. “Utilizaron documentación de otra persona, estaba alterada la documentación mas bien era de otras personas”.

Cruz agregó que una servidora de la nación se dio cuenta de que estas personas iban disfrazadas debido a su voz, por lo que procedió a denunciar el hecho ante las autoridades.

La jefa de Gobierno explicó que debido a que están siendo procesados, aún es incierto si recibirán su segunda dosis de vacuna o si se perderá.

“Bueno, no sé, el tema aquí es que lo que quise comentar es que en todos los casos en donde se encuentra el programa de vacunación en la Ciudad que no se siguen los procesos que deben seguirse y en particular si hay una falsificación de un documento pues se trata como un delito”, señaló la mandataria.





