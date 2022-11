Instalan en Nuevo Laredo puntos de apoyo a Paisanos

Lisando Calzada vive desde hace 15 años en Denver, Colorado pero siempre pasa la Navidad con su familia en Casas, Grandes, Chihuahua por lo que a él le son de utilidad los módulos de atención de emergencia al igual que los del Programa Paisano.

“Como en dos ocasiones me han orientado y creo que son útiles. Yo regreso a México en las primeras dos semanas de diciembre por lo que no están saturados los lugares en donde debo de hacer trámites, pero sí me han orientado bien”, comentó.

Ante esta situación, algunos estados del norte de México ya iniciaron la instalación de los módulos de atención de emergencia, los cuales brindan orientación a los connacionales que buscan llegar al interior del país.

Tal es el caso de Nuevo Laredo en donde los módulos estarán en el área del CIITEV en la parte de abajo y de arriba; uno más en bulevar Colosio y bulevar Las Torres a la altura de la estación 4 de bomberos, en los que habrá unidades con paramédicos y auxilio mecánico.

“Estaremos trabajando con todas las dependencias para que los paisanos tengan esa calidad de seguridad, tranquilidad y efectividad de nuestros elementos que van a estar al pendiente”, señaló Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos.

El titular de la dependencia señaló que en el caso de que la fila se extienda se habilitará el área de patinadero y Las Garzas. Asimismo, para salvaguardar la integridad de los connacionales, estarán elementos de la dirección de Tránsito y Vialidad, Guardia Nacional, Guardia Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Además una unidad satélite estará monitoreando el recorrido con trayectos intermitentes y estacionados por momentos en el kilómetro 26.

El ayuntamiento de Nuevo Laredo informó que se espera la llegada de paisanos que se dirigen principalmente a los estados de Zacatecas, Querétaro y San Luis Potosí.