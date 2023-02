¿Por qué no baja la inflación en México? Esto explica Victoria Rodríguez, gobernadora del Banxico

Rodríguez dijo que la dinámica de inflación entre México y Estados Unidos es “muy diferente” y que México no tiene una meta de diferencial de tasas de interés con la Fed. (Bloomberg).

La inflación de México está tardando más de lo esperado en desacelerarse, dijo la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, luego de liderar un aumento de la tasa de interés mayor de lo esperado que sorprendió a los inversionistas el jueves.

El complejo entorno de la economía ha ejercido una presión al alza adicional sobre la inflación subyacente del país, dijo Rodríguez en una entrevista con Imagen Radio, refiriéndose a la medida de precios que elimina los elementos volátiles. El balance de riesgos para la trayectoria de la inflación sigue sesgado al alza, agregó.

“Siguen existiendo presiones significativas, lo estamos viendo especialmente en alimentos y servicios que están teniendo una caída más lenta de lo esperado”, dijo Rodríguez el jueves por la noche. “La inflación subyacente ha seguido enfrentando presiones alcistas”.

Banxico, como se conoce al banco central de México, elevó más temprano su tasa de referencia en 50 puntos básicos a un récord de 11 por ciento, un giro agresivo que ningún economista de renombre pronosticó. El peso saltó por la sorpresiva decisión, ya que la mayoría de los inversionistas esperaban que el banco redujera el ritmo de ajuste a un cuarto de punto.

La decisión también significó para Banxico romper una serie de aumentos en conjunto con la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed entregó un aumento de un cuarto de punto la semana pasada, lo que llevó a los analistas a pronosticar que México igualaría a su vecino del norte por séptima decisión consecutiva.

Durante la entrevista, Rodríguez dijo que la dinámica de inflación entre México y Estados Unidos es “muy diferente” y que México no tiene una meta de diferencial de tasas de interés con la Fed. Aunque es un elemento importante, Banxico per se no sigue al banco central estadounidense, dijo.

Banxico dice que próximos aumentos a tasa de interés serán pequeños

Si tenías la pregunta de si el Banxico tiene más incrementos preparados, la respuesta es sí, aunque hay un aviso a tomar en cuenta.

“La Junta de Gobierno considera que ante la postura monetaria que ya se ha alcanzado y en función de la evolución de los datos, el incremento en la tasa de referencia en la próxima reunión podrá ser de menor magnitud”, dijo la institución en su comunicado.

Es decir, el Banxico tiene contemplado que los próximos aumentos a la tasa sean solo de 25 puntos base a partir de su reunión del 30 de marzo. La última vez que el banco subió el referencial en esa magnitud fue en noviembre de 2021.

El porqué de la continuación del ciclo alcista se explica por la inflación, que se ubicó en 7.91 por ciento en enero pasado, una cifra que superó las expectativas que tenía el mercado.