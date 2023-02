Banxico responde a AMLO: Subir tasa de interés contribuye a crecimiento económico

El subgobernador del banco central de México (Banxico) Jonathan Heath, dijo que la mejor contribución que puede hacer la política monetaria al crecimiento económico es generar estabilidad de precios. Hizo los comentarios apenas horas después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sugiriera que el banco debería priorizar el crecimiento y también la inflación.

En una serie de tuits publicados este viernes, Heath dijo que una inflación baja contribuye al crecimiento a mediano y largo plazo. La única forma de disminuir las tasas de interés es primero reduciendo la inflación, dijo la autoridad de política monetaria tras las declaraciones de AMLO en las señaló que el banco debería tener un enfoque más amplio.

AMLO dijo que le gustaría que el Banco de México no solo se ocupara de controlar la inflación, sino también pensara en el crecimiento económico, y agregó que el Gobierno ha sido, y seguirá siendo, respetuoso con la autonomía de Banxico.

“¿Cómo puede la política monetaria apoyar al crecimiento económico? Contribuyendo con tasas de interés lo más bajas posibles. ¿Cómo puede impulsar tasas más bajas? Buscando tener la inflación y sus expectativas lo más bajo posible”, compartió en su cuenta de Twitter.

Banxico sube tasas de interés a récord del 11%

Banxico aumentó los costos de endeudamiento este jueves en medio punto porcentual a un récord del 11 por ciento, una medida de tono duro que sorprendió a los mercados. La junta del banco central dijo que podría presentar un aumento menor en su próxima reunión, lo que sugiere que aún quedan más alzas. La inflación se ha mantenido persistentemente alta; los precios al consumidor subieron un 7.91 por ciento en enero, muy por encima de la meta del banco del 3 por ciento.

AMLO reiteró el compromiso de su Gobierno para combatir la inflación y dijo que los datos del mes pasado no son alarmantes.

“Yo creo que ya es el último incremento que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7 (mensual), pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa pero no es para alarmarse”, comentó en su conferencia de prensa.