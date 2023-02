AMLO mantiene la calma ante subida de inflación: ‘No es para alarmarse’, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador abre la última de sus conferencias de esta semana desde Zapopan, Jalisco acompañado del gobernador Enrique Alfaro e integrantes del gabinete de Seguridad.

Durante esta mañana, el gobernador Enrique Alfaro dio una cordial bienvenida al presidente, pidió coordinar una agenda por el 200 aniversario del estado en 2023 y aseguró que se ha avanzado en el abasto de agua.

Mientras que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presentó las cifras de delitos en el estado, entre ellas las de homicidio doloso, el cual disminuyó 11 por ciento en 2022, pasando de mil 820 en 2021 a mil 605 el año pasado.

Estos son algunos de los puntos más destacados de la conferencia de este viernes 10 de febrero.

Inflación en México no es para alarmarse: AMLO

López Obrador minimizó el aumento que tuvo la inflación en enero pues según afirma, no fue muy superior a lo que se esperaba, y prevé que sea la última subida del 2023.

“Yo creo que ya es el último incremento que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7 (mensual), pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa pero no es para alarmarse”, señaló.

Agenda de AMLO durante visita del presidente de Cuba, Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribará al estado de Campeche este sábado por la mañana para reunirse con López Obrador.

De acuerdo con el mandatario, tienen planeado visitar la zona arqueológica de Edzná y llevar a cabo una reunión de salud para tratar el tema de los médicos generales y especialistas de Cuba que se encuentran prestando servicios en el país.

“Vamos a agradecer el apoyo que esta brindado el pueblo, gobierno hermano de Cuba para tener en México un sistema de salud como lo hemos ofrecido, de calidad, universal”, precisó.

También aprovechará la visita al sur para supervisar las obras del Tren Maya en Campeche. Al día siguiente, el domingo 12 de febrero, Díaz-Canel partirá a Belice.

#EnLaMañanera | Este 11 de febrero llega a México el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel. La reunión con el presidente @lopezobrador_ será en #Campeche, por lo que visitarán la zona arqueológica de Edzná, supervisarán el Tren Maya y tendrán una reunión de salud. pic.twitter.com/toY3qJJKUm — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 10, 2023

Ayuda humanitaria de México en Turquía ha rescatado a dos personas con vida

La ayuda humanitaria enviada por México a Turquía ha logrado rescatar a dos personas con vida, un hombre y una mujer, y ha recuperado 11 cuerpos, dos de menores, una mujer y ocho hombres, informó este viernes el secretario de la Defensa.

Los 150 integrantes del Ejército, Marina y Cruz Roja también han apoyado con consultas médicas a los afectados y han removido 15 metros cúbicos de escombro, detalló.

Hasta el momento se contabilizan 21 mil 51 personas fallecidas, 75 mil lesionadas y 6 mil 444 estructuras colapsadas por el terremoto del 6 de febrero que también afectó a Siria.

Asimismo, las brigadas mixtas en Chile conformadas por elementos de Sedena y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) han logrado sofocar incendios forestales en 291 hectáreas.

#EnLaMañanera | Luis Cresencio Sandoval, titular de la @SEDENAmx, confirma que la misión mexicana de ayuda humanitaria en Turquía ha rescatado a 3 personas con vida, así como 11 cuerpos; además ayudan en acciones de atención médica. El país registra 21 mil muertes por los sismos. pic.twitter.com/5QxtiWHyn8 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 10, 2023

Conferencias ‘mañaneras’ del 6 al 10 de febrero

En la semana, López Obrador siguió hablando del tema García Luna, esto después de que Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, dijo que Felipe Calderón ordenó proteger al Cártel de Sinaloa.

“Eso tiene que demostrarse, si él sabia y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero”, comentó el miércoles.

El Gobierno también informó sobre la ayuda que México está prestando a Turquía y Siria a raíz del terremoto de magnitud 7.8 que mató a más de 20 mil personas. Por ejemplo la administración dijo que abrirá un centro de acopio de víveres en el AIFA.

Los ciudadanos que deseen ayudar pueden llevar:

Frijol

Conservas de verduras

Arroz

Atún

Sardina

Garbanzo

Ropa térmica

Bernardo Aguilar, coordinador general de la SRE en Europa, señaló que el equipo mexicano que está en Turquía fue asignado para la búsqueda y rescate en 70 edificios colapsados.

Finalmente, se informó que, hasta el momento, no se tiene reporte de algún mexicano fallecido o herido tras el sismo y que solamente un connacional ha solicitado ayuda para retornar a México desde Turquía.