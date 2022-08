Gustavo Petro, el presidente colombiano que va contra los ‘ricos’

Los colombianos ricos y las exportaciones de energía están siendo objeto de nuevos impuestos en el primer día de la administración del presidente Gustavo Petro.

El gobierno de izquierda entrante, que asumió el cargo el domingo, dijo que busca reducir la desigualdad y recaudar fondos para programas de lucha contra la pobreza con las medidas.

El proyecto de ley enviado al Congreso el lunes propone un impuesto anual permanente a la riqueza del 0.5 por ciento sobre activos superiores a unos 2 mil 700 millones de pesos (630 mil dólares), que se eleva al uno por ciento sobre fortunas superiores a unos 4 mil 600 millones de pesos.

También introduciría un impuesto del 10 por ciento a la exportación de petróleo, carbón y oro cuando sus precios estén por encima de un precio de referencia internacional.

Las personas que ganen más de 10 millones de pesos (2 mil 300 dólares) al mes pagarían impuestos más altos sobre sus salarios, mientras que los que ganen menos no se verían afectados, según el gobierno. Los inversionistas en el extranjero que poseen acciones en empresas colombianas enfrentan un aumento en el impuesto a los dividendos del 10 por ciento al 20 por ciento.

El proyecto de ley busca aumentar el alcance de un impuesto al carbono existente, así como introducir nuevos gravámenes sobre bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y plásticos de un solo uso.

El proyecto de ley fiscal es una prueba clave de la fortaleza del nuevo gobierno en el Congreso, luego de que Petro forjara alianzas con varios partidos en el Congreso para formar una coalición gobernante. Es probable que los legisladores cambien las medidas en los debates de las próximas semanas.

Aumento en los ingresos fiscales en Colombia

La ley tiene como objetivo aumentar los ingresos fiscales de 2023 en el equivalente al 1.7 por ciento del producto interno bruto. Durante la campaña, Petro había pedido aumentos de impuestos equivalentes a alrededor del cinco por ciento del PIB, por lo que los primeros aumentos de impuestos tienen un alcance relativamente modesto.

El ministro de Hacienda entrante, José Antonio Ocampo, dijo que el ajuste está “claramente incompleto”.

Aún no está claro cuánto de los ingresos adicionales se utilizará para reducir el déficit, dijo Ana Vera, economista jefe de IN ON Capital, con sede en Panamá. Los “impuestos de salud” sobre los refrescos y los alimentos procesados también podrían ejercer presión sobre los precios al consumidor, dijo. La inflación anual se aceleró a su ritmo más rápido desde 1999 el mes pasado.

Petro asumió el cargo con una deuda pública cercana a niveles récord, lo que le dificultará cumplir las promesas de más gasto en educación y asistencia social y, al mismo tiempo, mantener el déficit bajo control.

Los ingresos fiscales de Colombia representan alrededor del 19 por ciento del PIB, los más bajos entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos después de México. La nación perdió su calificación crediticia de grado de inversión el año pasado.

Llama a México a trabajar de la mano

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que México y Colombia pueden jugar un papel fundamental para lograr que los países del continente trabajen en conjunto.

“El pueblo mexicano y el pueblo colombiano pueden ser fundamentales en la unidad latinoamericana. Una voz grande en el universo que permita que nuestras culturas, nuestra sangre, nuestras luchas puedan tener éxitos, puedan avanzar”, aseguró el presidente colombiano.

Según el presidente colombiano, ambos países tienen historias comunes y problemas similares, por lo que aseguró que pueden trabajar en conjunto para encabezar la unidad latinoamericana.

Tras la reunión con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que acudió al encuentro en Casa de Nariño junto a la primera dama mexicana, Beatriz Gutiérrez, Petro reafirmó que Colombia y México pueden ser los “ejes fundamentales” para impulsar la unidad latinoamericana.

Con información de Pedro Hiriart y Diana Benítez