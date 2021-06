COVID: trasplante de doble pulmón da esperanza a pacientes con daños graves

La batalla de John Micklus con COVID-19 comenzó la Navidad pasada y terminó cinco semanas después con los pulmones tan dañados que los médicos dijeron que no podían hacer nada para salvarlo.

“La recomendación del médico fue poner mis asuntos en orden”, dijo Micklus. El hombre de 62 años llamó a su esposa desde su cama de hospital en el sur de Maryland. Ella, a su vez, llamó desesperadamente a varios médicos y finalmente se enteró de una última opción: un trasplante de doble pulmón.

Micklus fue transferido al Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore, donde una evaluación rigurosa lo calificó para recibir pulmones de un donante compatible días después. Fue dado de alta del hospital el 30 de marzo, lo que marcó el segundo trasplante de pulmón exitoso del centro en un sobreviviente de COVID.

Los hospitales de los Estados Unidos han informado un aumento en los trasplantes de pulmón para casos graves de coronavirus, dijo la Clínica Cleveland, uno de los centros médicos mejor clasificados del país, la semana pasada. La extenuante cirugía puede ser la única solución para los pacientes que experimentan una constelación potencialmente mortal de daño pulmonar infligido por el virus, una respuesta inmunitaria hiperinflamatoria y la incapacidad del cuerpo para reparar adecuadamente la lesión.

‘Cambio de panal’

Todo eso puede causar la deposición de tejido cicatricial fibrótico amarillo, creando un “cambio de panal” que hace que los pulmones sean completamente sólidos, dijo David Kleiner, quien dirige patología de autopsias en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland.

El proceso destruye irreversiblemente los diminutos sacos de aire en forma de uva a través de los cuales se intercambia el gas en los pulmones, dijo Kleiner en una conferencia sobre las autopsias de COVID en julio.

“Los pacientes realmente solo sobreviven a esa etapa fibrótica si están intubados”, dijo, y agregó que las cicatrices dañinas pueden ocurrir dentro de un par de semanas de la lesión pulmonar.

Tales casos han llevado a trasplantes de pulmón en todo el mundo, según un estudio publicado el mes pasado en la revista The Lancet Respiratory Medicine, que destaca otra dimensión de la carga de la pandemia tanto para los sobrevivientes como para los recursos de atención médica.

El procedimiento se puede realizar con éxito en pacientes cuidadosamente seleccionados, dijeron los autores de Estados Unidos, India, Austria e Italia, quienes propusieron criterios para seleccionar pacientes adecuados de COVID.

En los pacientes que no pueden ser desconectados de un ventilador o un pulmón artificial que oxigena la sangre, un órgano de un donante puede ser la única opción para salvarles la vida, según los médicos del Northwestern Memorial Hospital de Chicago, donde se realizó el primer trasplante de doble pulmón en un COVID. El caso en Estados Unidos tuvo lugar en junio de 2020. Se han hecho 18 más desde entonces y tiene al menos cinco pacientes esperando órganos de donantes, dijo Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica del hospital y director quirúrgico de trasplante de pulmón, en el Journal of the American Asociación Médica Jueves.

“Estamos viendo un aumento significativo en los pacientes que se recuperaron de COVID moderada a grave y ahora están llegando al entorno ambulatorio con requerimientos progresivos de oxígeno y fibrosis pulmonar”, dijo Bharat.

Cirugía complicada

Escribiendo en un estudio en Science Translational Medicine en diciembre, Bharat y sus colegas describieron a tres pacientes, de 28, 43 y 62 años, cuyas cirugías tomaron alrededor de 9.5 horas cada una, requirieron el doble de la cantidad de sangre normalmente infundida durante el procedimiento e involucraron dos semanas de cuidados intensivos postoperatorios.

Más de 107 mil personas están esperando un trasplante de órganos que les salve la vida, según United Network for Organ Sharing. Las listas de espera para un trasplante de pulmón completo, donde el órgano es proporcionado por donantes que han fallecido, a menudo son prohibitivamente largas.

Bharat dijo que le preocupa que COVID pueda reducir el grupo actual de órganos de donantes y afectar su disponibilidad futura. Casi 33 millones de personas en los Estados Unidos han sido diagnosticadas con la enfermedad, dijo, y agregó que hay informes de que hasta el 80 por ciento de ellos, incluidos muchos que estaban asintomáticos, pueden sufrir una lesión pulmonar.

“Queda por ver si otros pacientes que se han recuperado de COVID-19 leve, moderado o incluso grave serán donantes de órganos”, dijo Bharat. “De lo contrario, esto puede llevar a una contracción significativa de nuestro grupo de donantes”.

Momento crítico

Para los pacientes de Covid que necesitan un trasplante de pulmón, el tiempo es importante. Si se hacen demasiado pronto, existe el riesgo de que el paciente no haya eliminado la infección por coronavirus, dijo Robert Reed, director médico asociado del programa de trasplante de pulmón en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, quien ayudó a cuidar a Micklus.

También “no puede hacerlo demasiado tarde, porque en ese momento, los pacientes pueden estar tan débiles que no pueden sobrevivir a la operación y participar de manera significativa en la rehabilitación”, dijo Reed.

Los médicos de Japón informaron en abril del primer trasplante de “donante vivo” del mundo en una paciente de COVID que recibió segmentos de pulmón de su hijo y su esposo. El procedimiento en el Hospital Universitario de Kioto le llevó a un equipo de 30 miembros del personal médico alrededor de 11 horas .

“Demostramos que ahora tenemos una opción de trasplantes de pulmón” de donantes vivos, dijo a los periodistas Hiroshi Date, cirujano torácico del hospital que dirigió la operación.

Reed, quien también es profesor de medicina pulmonar y de cuidados críticos en la Universidad de Maryland, dijo que la cirugía de trasplante no debe verse como una forma de acelerar la recuperación post-COVID. Los receptores de pulmón necesitan tomar más de una docena de medicamentos por el resto de sus vidas para prevenir el rechazo de órganos y las infecciones, y muchos de los medicamentos tienen efectos secundarios tóxicos.

“Probablemente preferiría tener una larga serie de rehabilitación lenta y tener sus propios pulmones allí que recibir un trasplante”, dijo Reed en una entrevista con Zoom. “Pero para las personas que probablemente van a morir en dos años y para las personas que están esencialmente paralizadas por sus pulmones, puede ser simplemente asombroso”.

Micklus quiere que otros que sufren daño pulmonar en etapa terminal causado por COVID-19 sepan que los trasplantes de pulmón pueden ofrecer esperanza. “Es difícil de hacer”, dijo, conteniendo las lágrimas. “Es física y emocionalmente agotador, pero es una oportunidad para vivir de nuevo”.