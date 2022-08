Regresa a la oficina… pero evita estar allí todo el tiempo

Los colaboradores se han acostumbrado a trabajar desde cualquier lugar, pero las empresas insisten en que deben regresar a la oficina. Eso no le sienta bien a todo el mundo. “Algunos de nosotros realmente no queremos regresar solo por estar ahí”, dice Andrei Kurtuy, cofundador y director de comunicaciones de CV builder Novorésumé. Lo que hace es reducir sus días en la oficina trabajando con anticipación, organizando reuniones virtuales y, de manera contraria a la intuición, planificando días regulares de oficina. Aquí hay ocho maneras de pasar menos tiempo en la oficina.

① Simplemente quédate en casa

Un movimiento sorprendentemente efectivo es quedarse quieto y hacer el trabajo. El abogado Richard Brandenstein, socio y especialista en derecho administrativo de FBR Law, dice que los gerentes tienen pocas razones para denunciar a los empleados con desempeño superior por no presentarse en la oficina. “En mayor parte, solo quieren mantener las luces encendidas por el sentido general de la industria y el éxito que demuestra”, dice.

② Optimiza tu calendario

Llamadas de vacaciones. “Estratégicamente, toma vacaciones o días libres en los días que tengas que ir a la oficina”, dice William Chan, director de tecnología de Marketplace Fairness, un centro de información sobre la Ley de Equidad del Mercado. Mejora tu juego organizando reuniones y conferencias con clientes fuera del sitio en los días que estás programado para ir a la oficina.

③ Selecciona tus reuniones

No hay nada como una reunión presencial para que la gente vaya a la oficina. “Programo la mayoría de mis reuniones (para que sucedan) en línea”, dice Kurtuy. Emma Gordon, fundadora del vendedor de autos chatarra US Salvage Yards, evita las reuniones por completo, para que no la lleven a la oficina. “Evito algunas responsabilidades en el trabajo simplemente diciendo que me encantaría unirme, pero me siento un poco abrumada con el trabajo en este momento”, dice.

④ Haz apariciones regulares

Acude al menos una vez a la semana. “Mi presencia es conocida y socializo”, dice Kurtuy. “Esto me permite tomarme más días libres de la oficina, ya que no siento que nunca estoy allí”.

⑤ Usa la oficina apropiadamente

Los días de oficina no son el momento para ocuparse de revisar la bandeja de entrada del mail. Prioriza las tareas sociales, como reunirte con el jefe y hacer el trabajo que requiere colaboración, así como las tareas pendientes que necesitan que el equipo de oficina esté junto en un solo lugar. “Entonces no tendrás que volver atrás”, dice Keith Terrell, fundador del sitio de reseñas de bolsos Backpacks Global. Además, muchas organizaciones no especifican cuántas horas deben estar los empleados en el edificio. ¡Bingo! Preséntate a las 10 am y retírate a las 2 pm

⑥ Aprovecha Face Time

Todas esas reuniones de Zoom y teléfono son eficientes ¡y más cortas! Organiza algunas sesiones periódicas en persona. “Estar en contacto con las personas en la oficina, ya sea para tomar un café o en un espacio de trabajo, puede convertirse en una relación laboral fluida en los días virtuales”, dice Bianca Tremblay, quien dirige un sitio de revisión de productos en Calgary llamado Best Calgary .

⑦ Organízate

La organización lo es todo, comenzando por terminar el trabajo temprano. ¿Sabes a cuántas horas en la oficina se traduce el lidiar con tareas urgentes en modo de crisis? Peter King, cofundador del servicio de enlaces web Authority Builders Co., ordena sus tareas de mayor a menor importancia y trata de adelantarse a los plazos.

“Al ser organizado, puedo evitar horas de oficina adicionales”, dice.

⑧ Sé honesto

Si todo lo demás falla, siempre puedes seguir el camino de la comunicación madura y directa. “Intenta tener una conversación realmente abierta con el líder”, dice Breanne Millette, fundadora y directora ejecutiva de la marca de joyería Bisoulovely. “Si tienes una sesión de terapia o debes pasar por tus hijos a la escuela, estas son razones viables por las que trabajar desde casa hace que tu vida sea mucho más fácil”.

Consulta nuestra edición más reciente: