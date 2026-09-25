Así arranca la carrera por el World Car of the Year 2027.

Los World Car Awards 2027 arrancan su temporada 23 como el programa de premios automotrices con más alcance del mundo. El pasado 15 de septiembre comenzó oficialmente la Ruta a World Car 2027, la vigésimo tercera temporada del programa, con cien jurados internacionales que empiezan a manejar, evaluar y votar por los autos que definirán las categorías del año, rumbo a la premiación en Nueva York.

World Car Awards 2027

¿Por qué son los premios de mayor alcance?

La plataforma independiente AITASTIC confirmó que World Car Awards es el programa de premios automotrices más visible a nivel global por decimocuarto año consecutivo, por encima de cualquier otro premio nacional, regional o global. Solo en la temporada 2025-2026 alcanzó a más de 493 millones de personas, liderando también los rankings de visibilidad en Estados Unidos, Asia, Europa, África y Australia.

¿Qué autos son elegibles en 2027?

La lista de elegibles 2027 ya es pública y mezcla nombres que pronto llegarán a México: Hyundai Tucson, Kia Seltos, Mazda CX-5 y una ola de propuestas chinas que compiten por World Car of the Year. En Lujo destacan Audi Q9 y BMW X5; en Performance, el Alpine A390 GTS; en Urbano, Hyundai Bayon y el Geely EX2, entre muchos más.

¿Cuándo se conocen los ganadores?

El camino incluye las pruebas de Los Ángeles en noviembre, los diez primeros finalistas en enero, el World Car Person of the Year en febrero y los tres finalistas por categoría a inicios de marzo, antes de que los ganadores se revelen en el Salón Internacional del Auto de Nueva York de 2027.

Con un jurado renovado y elegibles dominados por marcas chinas y modelos eléctricos, esta temporada promete ser la más reñida en años recientes. Desde dentro del comité directivo, la apuesta es clara: la industria automotriz global se redefine más rápido de lo que cualquier premio puede etiquetar, y World Car Awards deberá demostrar, otra vez, que su criterio sigue siendo el más confiable para el comprador.