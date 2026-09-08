Cayenne Electric: 1,140 hp y 623 km sin una gota de gasolina.

Siguiendo los pasos de su hermano pequeño, el Macan, el Porsche Cayenne entra de lleno a la era eléctrica con esta cuarta generación. Y basta un dato para dimensionar el salto: acelera más rápido que el legendario 918 Spyder. El SUV más grande de la marca alemana ha sido el de mejores ventas de la gama, con más de 38 mil unidades entregadas en los primeros seis meses del año, así que en Stuttgart volvieron a tomar una decisión arriesgada con un producto clave: convertirlo en un vehículo totalmente eléctrico.

Porsche Cayenne Electric 2026 vista trasera Porsche Cayenne Electric 2026 tres cuartos trasero con alerón adaptativo

Plataforma PPE y una aerodinámica activa

Esta generación se monta sobre la plataforma PPE, la misma que dio vida al Macan y a los Audi A6 y Q6 e-tron, desarrollada entre ambas marcas exclusivamente para vehículos eléctricos premium. Las versiones de gasolina e híbridas enchufables seguirán acompañando a la nueva generación para complementar la oferta.

Porsche Cayenne Electric 2026 — Vista frontal tres cuartos en carretera Porsche Cayenne Electric 2026 en verde, vista frontal tres cuartos en carretera desértica

Por fuera el diseño es más limpio y trabaja a favor de la aerodinámica para mejorar el consumo de energía, con un coeficiente de resistencia al aire de 0.25 y el sistema Porsche Active Aerodynamics. No solo integra paneles frontales que se abren y cierran según lo requieran la batería y los frenos, sino que suma deflectores traseros —los aeroblades— que se extienden de forma automática a partir de los 55 km/h. Los distintos rines están diseñados para reducir turbulencias alrededor de las llantas, mientras que el alerón trasero adaptativo y el difusor completan el trabajo contra el aire.

Interior: pantalla OLED Flow Display y realidad aumentada

Adentro es donde probablemente se note el cambio más radical. Porsche rediseñó por completo el entorno digital e integró una nueva pantalla vertical central con tecnología OLED, denominada Flow Display, cuyo cuerpo curvo da esa sensación futurista digna de un eléctrico de esta categoría. La acompañan un cuadro de instrumentos digital de 14.25 pulgadas, una pantalla opcional de 14.9 para el acompañante y, por primera vez en el modelo, un head-up display con realidad aumentada. La interacción, el tiempo de respuesta y la fluidez del sistema operativo son de destacar.

Porsche Cayenne Electric 2026 — Pantalla OLED Flow Display Interior del Porsche Cayenne Electric 2026, pantalla curva OLED con iluminación ambiental verde.

Dos motores, 1,140 hp y batería de 113 kWh

El desempeño llega gracias a la configuración de dos motores síncronos de imanes permanentes, donde el trasero, patentado, se convierte en el elemento principal al contar con inversor de carburo de silicio de 940 A y refrigeración directa por aceite. La batería de 113 kWh se refrigera por ambos lados y forma parte de la estructura integral de la carrocería, lo que aumenta la rigidez. Usa conector NACS para corriente continua y J1772 para alterna, y se entrega con un adaptador de CCS1 a NACS para aprovechar la red de carga rápida existente. Un detalle exclusivo para nuestro mercado: la carga inductiva del sistema Porsche Wireless Charging, de hasta 11 kW.

Porsche Cayenne Electric 2026 — Estructura de la batería de 113 kWh Diagrama explosionado de la batería y estructura del piso del Porsche Cayenne Electric 2026

Al volante: manejamos el Cayenne y el Turbo Electric

Manejamos el Cayenne Electric y el Turbo Electric, que es el más equipado. Iniciamos con este último y la primera reacción fue la de subir a un vehículo situado en el futuro, no solo por la nueva configuración digital, sino porque al conducir el sonido artificial —que mezcla el de un motor de combustión con tonos futuristas— hace la experiencia mucho más inmersiva.

El siguiente paso era comprobar si de verdad se trataba de un deportivo de Stuttgart. Una vez en carretera bastó con seleccionar el modo Sport Plus a través de la perilla Drive Mode, pisar el pedal derecho y sentir una aceleración explosiva. La dirección y la suspensión, que en ese modo se rebaja para quedar más cerca del piso, aportan firmeza y seguridad, con lo que el Cayenne deja de ser un SUV en ese momento.

¿Vale la pena el Cayenne eléctrico?

Tal vez para muchos de nosotros este nuevo Cayenne no hará que olvidemos las versiones de gasolina. Sin embargo, la marca decidió experimentar con hacer una versión eléctrica perfecta y, como era de esperarse, lo consiguió.

Ficha técnica Porsche Cayenne Electric 2026