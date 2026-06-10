Cadillac V-Series: los autos más rápidos de sus 120 años de historia

Desde que se convirtió en el oncavo equipo dentro de la parrilla de Formula 1, comenzamos a ver a Cadillac de manera muy diferente, con una esencia deportiva que de alguna u otra manera siempre había estado ahí, pero que ahora la veremos mucho más presente con la gama V-Series, los modelos más deportitos de la marca.
Para conocer a fondo las características y, principalmente, la sensación de manejo que tienen estos modelos en su hábitat natural, Cadillac nos llevó a su primer Performance Day en México, donde participamos en tres módulos enfocados en desempeño, manejo dinámico, así como tecnología y confort.
El Optiq V: la puerta de entrada a la deportividad eléctrica
El menú de vehículos que nos esperaba comenzaba por el integrante más reciente a la familia V y que al mismo tiempo se trata del vehículo de entrada a esta división: el Optiq V, el cual desarrolla 519 caballos de fuerza gracias a sus dos motores eléctricos, con lo que es capaz de alcanzar los 100 km/h en 3.8 segundos.
Lyriq V: el auto de producción más rápido en 120 años de historia
El siguiente vehículo en la lista fue el Lyriq V, el cual es poseedor del título del auto de producción más rápido que Cadillac ha creado en sus 120 años de historia, al cumplir con el 0 a 100 km/h en 3.5 segundos. Esto es gracias a su doble motor eléctrico que en conjunto desarrolla 615 caballos de fuerza.
Escalade V: el monstruo de 682 hp
Por último, el tercer modelo V que nos acompañió durante este día fue el Cadillac Escalade en su máxima expresión de deportividad, solo que, a diferencia de los otros dos modelos, éste es el único que mantiene un motor a gasolina: un V8 de 6.2 litros supercargado capaz de desarrollar 682 caballos de fuerza y llegar a 100 km/h desde cero en 4.4 segundos, nada mal para un vehículo de más de 2.5 toneladas de peso.
Lo que nos dejó el Performance Day
Cada uno tiene atributos especiales, sin embargo, lo que más nos llamó la atención por el lado de los dos vehículos eléctricos fue, además de la respuesta explosiva e inmediata gracias al par instantáneo, la estabilidad y el gran aplomo que tienen en las curvas cuando se manejan al límite en pista.
Por su parte, el monstruoso Escalade V nos sorprendió por lo ágil, preciso y dinámico que es, además de que su motor podía escucharse en varios sectores de la pista a kilómetros de distancia.
Tres perspectivas de lujo y deportividad en tamaños y configuraciones mecánicas diferentes, hacen de Cadillac una de las marcas de lujo más dinámicas y propositivas del mercado mexicano.