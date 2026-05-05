Así es el centro técnico con el que MG sostiene a 250,000 mexicanos.

Cinco años en México con más de 250,000 clientes y red preparada para cuatro propulsiones. Foto: MG Motor.

Ciudad de México, México — El MG Training Center México, instalado en 2,920 m² en la Ciudad de México, es la infraestructura técnica con la que la marca sostiene cinco años de operación, más de 250,000 clientes y cuatro tecnologías de propulsión conviviendo en una misma red.

MG Motor no trajo solo autos a nuestro país. A cinco años de su llegada a México, con la intención de construir una operación técnica capaz de sostenerse a sí misma, hoy demuestra lo avanzado que va en términos de capacitación. Su Training Center es la expresión más concreta de esa apuesta.

MG Training Center aulas taller Tres aulas taller con elevadores y equipo especializado. Foto: MG Motor.

¿Qué es el MG Training Center México?

El espacio consta de 2,920 metros cuadrados —con 1,720 de construcción— y está configurado para operar como un entorno técnico real: tiene recepción, taller y showroom, tres aulas taller con elevadores y equipo especializado, seis aulas de formación comercial y capacidad simultánea para 166 personas. Se trata de una réplica funcional de lo que ocurre en cualquier punto de la red nacional.

Lo que lo hace relevante no es su tamaño, sino su cobertura técnica.

MG Training Center capacitación El centro tiene capacidad para 166 personas de forma simultánea. Foto: MG Motor

Cuatro propulsiones bajo una misma red de servicio

El centro forma equipos para trabajar con cuatro tipos de propulsión: combustión interna (ICE), híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos (BEV). En un mercado donde la electrificación avanza, pero convive con tecnologías más maduras, esa capacidad multienergía no es un detalle menor.

Metodología 4E: diagnóstico y protocolos en alta tensión

La formación se articula bajo la metodología 4E, un modelo que estandariza el diagnóstico, la integración de sistemas y los protocolos de intervención en entornos de alta tensión. Para 2026, MG proyecta una red de 3,471 colaboradores y estima 26,025 días de capacitación acumulados en el año —una métrica que mide no cuántos cursos se imparten, sino el tiempo real que los equipos invierten en desarrollar capacidades técnicas.

MG Training Center metodología 4E La metodología 4E estandariza diagnóstico y protocolos en alta tensión. Foto: MG Motor

Alianza con UNAM Motorsports desde 2022

El centro mantiene desde 2022 una alianza con UNAM Motorsports, proyecto estudiantil de más de 50 integrantes que desarrolló el primer monoplaza eléctrico tipo fórmula en México bajo la categoría Formula SAE. La colaboración incluye capacitación en sistemas eléctricos, diagnóstico y mantenimiento, y funciona como un canal de transferencia de conocimiento entre la industria y la academia.

MG Training Center UNAM Motorsports Alianza con UNAM Motorsports para el desarrollo del primer monoplaza eléctrico Formula SAE en México. Foto: MG Motor

La apuesta técnica detrás de 250,000 clientes

Aún sin haber puesto a prueba ninguno de sus modelos en este evento, lo que MG nos mostró en su Training Center es algo distinto al lanzamiento de producto habitual: es la ingeniería detrás de la operación que incluso nos entusiasma para capacitarnos a más a profundidad como periodistas especializados. En un segmento donde la competencia se multiplica y la tecnología avanza con rapidez, la capacidad técnica de la red se convierte en un diferenciador tan importante como el vehículo mismo.