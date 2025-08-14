Este modelo japonés demuestra por qué le llaman indestructible.

Desde que Hilux fue sometida a pruebas extremas en un programa de TV británico hace muchos años, se ganó la denominación de indestructible. Hoy Toyota la toma de referencia porque además de ser un vehículo que puede resistir prácticamente lo que sea y pasar por casi cualquier tipo de superficie. Hilux es también su modelo más vendido en México con más de 230 mil unidades entregadas.

Tacoma HEV (Feli Gutiérres/©Feli Gutiérres)

Una prueba como esta busca poner a prueba a toda la familia de vehículos 4x4 de Toyota, a las que han denominado como “Las Indestructibles” al portar los mismos genes aventureros de Hilux. Los integrantes son: Tacoma, Tundra y el recién llegado 4Runner, todos cuentan con versiones híbridas.

Tacoma HEV (Feli Gutiérres/©Feli Gutiérres)

Nuestra elección para pasar por lodo, rocas, mucha tierra, pendientes muy pronunciadas y hasta el cruce de un río, fue Tacoma en su versión híbrida HEV. Dicho sistema desarrolla una potencia total de 326 caballos de fuerza, así como un par motor de 465 lb-pie, una gran cifra, sobre todo para este tipo de rutas donde lo que se necesita es tener mucha capacidad de tracción y empuje a bajas velocidades. Sin embargo, al ser un vehículo híbrido, el motor eléctrico entra en juego al aportar ese par inmediato cuando el sistema decide que es necesario aplicarlo. Si bien, el motor de combustión es el que se lleva la mayor parte del trabajo, el apartado eléctrico entra en acción en ciertos momentos, sobre todo en terracería o zonas de lodo, donde la respuesta del motor se vuelve mucho más efectiva.

Tacoma HEV (Feli Gutiérres/©Feli Gutiérres)

El enfoque de los sistemas híbridos es disminuir el consumo de combustible, que, por cierto, la cifra oficial de rendimiento de Tacoma HEV es de 12.9 km/l. Sin embargo, Toyota tiene un gran legado en vehículos 4x4 y al ser la marca –incluyendo a Lexus– con el mayor número de modelos híbridos dentro de su gama a nivel global, es la mejor manera de adentrarte al mundo de vehículos 4x4, con capacidades mejoradas y con un rendimiento de combustible muy decente.

Tacoma HEV (Feli Gutiérres/©Feli Gutiérres)

FICHA TÉCNICA: