Este diseñador de Hyundai fue nombrado World Car Person of the Year 2023

Los World Car Awards son premios que año con año se otorgan a los mejores autos disponibles en el mercado mundial. Tanto al mejor auto en el plano general, como también a los más destacados de los segmentos clave, como pueden ser los autos urbanos, eléctricos, SUV o deportivos, por decir algunos.

Para llegar a los ganadores, un panel de 100 periodistas especializados, que representan más de 32 países, votan de manera informada para elegir así a los mejores exponentes.

Adicionalmente, se elige a una persona, que por sus contribuciones haya generado un impacto positivo en la industria automotriz global, ya sea para su compañía, por algún desarrollo de tecnología, seguridad o ingeniería destacado o por producir un beneficio sustancial para los consumidores. Este año el elegido fue SangYup Lee, quien es el Director de Diseño Global de Hyundai Motor.

En palabras del jurado selector, es la mente creativa detrás de algunos de los conceptos y autos de producción más innovadores y revolucionarios del 2022, incluyendo el Hyundai IONIQ 6, el Kona o incluso el N Vision 74.

Hyundai IONIQ 6 (DREW PHILLIPS)

La filosofía de diseño desarrollada por Lee, su visión y liderazgo han sido herramientas que moldean el nuevo diseño de lenguaje de Hyundai con gran éxito, como lo podemos ver en sus más recientes entregas. De hecho, el Hyundai IONIQ 6 es uno de los finalistas para el World Car of the Year 2023 y también para el World Electric Car of the Year; para complementar, el Génesis G90 participa en la categoría de World Luxury Car of the Year.

Es decir que el conglomerado coreano participa en la fase final en tres de las cinco categorías de los World Car Awards, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 5 de abril, en el marco del Salón de Nueva York 2023.

Los cinco finalistas que participaron por este reconocimiento, además de SangYup Lee, fueron: