Así es manejar de Ciudad de México a Las Vegas, en el Audi eléctrico más potente que hay en nuestro país

A finales de año se presentó para nuestro mercado el tan esperado Audi RS e-tron GT, el primer Gran Turismo completamente eléctrico de Audi. Se trata de la más reciente interpretación en la marca de los cuatro aros de un eléctrico desde una perspectiva de alto desempeño.

audi Los faros Matrix LED láser fueron el mejor asistente cuando manejamos de noche, iluminando hasta 500 metros y sin deslumbrar a los demás conductores.

Este RS es el auto eléctrico más potente producido por Audi hasta la fecha. Cuando experimentamos su potencia en la pista, nos dejó sorprendidos por su excepcional capacidad de maniobrabilidad, pero sobre todo por cómo traslada la potencia al suelo a través del sistema de tracción total eléctrica quattro.

Como un Audi, cumple a la perfección, como deportivo es una delicia, pero uno de los factores que realmente lo hacen diferente dentro del segmento es que es un vehículo 100% eléctrico.

Audi El Sistema de Navegación Plus MMI con MMI touch es súper útil, pues automáticamente nos sugiere las paradas para cargar y llegar sin contratiempos a nuestro destino.

Para movernos en la ciudad todo funciona fácilmente, en la pista será difícil de vencer, por lo que nuestro reto era comprobar si era capaz de hacer viajes por carretera.

Este no fue cualquier viaje, no fue uno de esos de fin de semana para ir a descansar a unos 100 ó 200 km de la ciudad, la idea era ponerlo al límite y averiguar si era capaz de hacer viajes de miles de kilómetros, cruzando fronteras, cambiando de climas y hasta hablando otros idiomas. Así, la meta de esta prueba fue conocer las verdaderas capacidades del nuevo Audi RS e-tron GT y conducir desde Ciudad de México hasta el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada.

Audi RS e-tron GT La autonomía oficial es de 472 km por carga, pero sabiendo dosificar la energía, en un par de ocasiones conseguimos más de 500 km.

Hacer un viaje de más de 7,000 km en el Audi RS e-tron GT es un reto que depende mucho más que sólo del auto, particularmente de la infraestructura de recarga rápida en carreteras. El equivalente a las gasolineras en las que tradicionalmente pararíamos cada cuatro o seis horas, ahora son estaciones de recarga de gran capacidad, de forma que, idealmente, no nos quitarán más de media hora por parada para volver a llenar la batería.

El reto radica en que México tiene una infraestructura de este tipo aún en desarrollo, por lo que Audi ha estado equipando gradualmente a sus agencias a lo largo y ancho del país de este tipo de cargadores, facilitando que los viajeros entre ciudades tengan la oportunidad de cargar rápida y eficientemente sus vehículos eléctricos para continuar su viaje.

Audi viaje Con una toma a cada lado puede acoplar cargadores de CA y CD, haciéndolo muy práctico. Nuestra recarga más rápida fue a 240 kw, y en menos de 17 minutos ya estábamos en carretera de nuevo.

En un trayecto de día y medio, terminamos cruzando la frontera entre Nuevo León y Texas el 1 de enero para intentar llegar al CES el día tres o cuatro. Una vez alcanzada la autopista Interestatal 10 que va desde Florida hasta California, el resto del trayecto fue relativamente fácil.

En la red de recarga de Electrify América, empresa parte del grupo VW, las paradas se hacen cada dos o tres horas durante 15 o 20 minutos. Y aunque podríamos hacerlas cada cuatro o cinco horas, es recomendable nunca descargar la batería a menos del 10%, aunque generalmente llegamos al siguiente cargador con entre 40 y 50% de carga para mantenernos con un margen de seguridad.

Cuatro días y medio después de salir de Ciudad de México estábamos llegando al Convention Center de Las Vegas con uno de los autos más tecnológicos, modernos, capaces, lujosos y propositivos que Audi haya fabricado a la fecha, una muestra de que la electromovilidad, incluso con distancias largas, es ya una realidad.

A pesar de que técnicamente es posible, la infraestructura de carga rápida en México está en desarrollo. Audi lo hace muy bien en Estados Unidos con Electrify América y con la red Ionity en Europa. Idealmente México tendrá una así en algunos años, una red de recarga de alta capacidad (cargadores de entre 150 y 350 kW) para movernos libremente por carretera en el futuro.

AUDI La calidad de marcha es excepcional gracias a la suspensión de aire adaptativa que incluso puede elevar el auto para librar los topes.

Al final, el Audi RS e-tron GT resultó ser un maravilloso compañero de viaje. Cómodo, dinámico, lujoso, seguro y eléctrico, un verdadero GT con cero emisiones. Además, narrando desde la perspectiva de la experiencia, los viajes por carretera en vehículos eléctricos cambian totalmente la rutina, haciéndolos menos cansados y más disfrutables, pudiendo admirar paisajes, respirando aire fresco o tomando un café en algunas paradas, haciendo que la experiencia no sólo sea diferente, sino mucho más enriquecedora.

No podemos esperar a que este sea el futuro de la movilidad por carretera para todos, uno que ya es posible hacer hoy, y que seguramente más adelante no sólo será el estándar, si no la mejor forma de movernos entre ciudades. Bienvenidos al futuro.