Actinver lanza “Divisa Flex”, la tarjeta multidivisas que busca transformar la experiencia de pago en el extranjero

Banco Actinver presentó Divisa Flex, su nueva tarjeta recargable Mastercard diseñada para atender a viajeros frecuentes, estudiantes internacionales y usuarios que realizan compras en plataformas extranjeras. Con esta apuesta, la institución financiera fortalece su oferta de soluciones multidivisas y amplía las alternativas para administrar recursos en moneda extranjera de forma más eficiente.

Divisa Flex destaca por permitir a los clientes mantener saldo en cuatro divisas al mismo tiempo: dólares americanos, dólares canadienses, euros y libras esterlinas. Esta funcionalidad ofrece una ventaja clave para quienes realizan pagos internacionales, ya que elimina las comisiones por conversión de divisas al momento de la compra, al contar con fondos directamente en la moneda necesaria.

Pensada especialmente para quienes viajan al extranjero por negocios, turismo o estudios, la tarjeta también permite realizar retiros en cajeros ATM en moneda local, una característica de utilidad para los usuarios que requieren efectivo durante sus estancias fuera del país. Los estudiantes en programas internacionales, uno de los segmentos con mayor crecimiento, encuentran en este producto una forma práctica de administrar su presupuesto sin depender de conversiones costosas o tipos de cambio variables.

“En Actinver tenemos el compromiso de escuchar a nuestros clientes y proveerles opciones que hagan más sencilla la administración y el manejo de sus recursos. Con Divisa Flex pueden encontrar una alternativa sencilla y segura para sus viajes y compras en el extranjero”, explicó Luis Espínola, Subdirector de Productos Bancarios en Actinver.

Además del plástico físico, el ecosistema se complementa con una tarjeta virtual y una aplicación móvil dedicada, llamada también “DIVISA FLEX”, disponible para dispositivos iOS y Android. Desde esta app, los usuarios pueden consultar saldos y movimientos, administrar sus divisas, controlar la seguridad del plástico —como apagarlo o encenderlo— y gestionar cada uno de sus usos en tiempo real.

Solicitar Divisa Flex no tiene costo y está disponible para cualquier cliente de Banco Actinver mayor de edad. El único requisito es realizar una carga inicial mínima de 100 dólares estadounidenses o su equivalente en cualquiera de las divisas soportadas. Esto permite que la tarjeta se adapte a distintos perfiles de uso, desde quienes planean un viaje ocasional hasta quienes requieren movilidad financiera constante entre diferentes monedas.

En un entorno en el que la movilidad internacional es cada vez más frecuente, Actinver apuesta por soluciones que simplifiquen la experiencia financiera y acompañen al cliente más allá de las fronteras.

Para conocer los términos y condiciones, costos y comisiones, se puede consultar la información oficial en el sitio de Actinver: https://actinver.com/documents/d/actinver/terminos-y-condiciones-tdf