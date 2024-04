Palladium Hotel Group llega a Oriente Medio con Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences

Palladium Hotel Group marca un hito en su expansión internacional al anunciar su llegada a Oriente Medio con el proyecto Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences, en colaboración con Al Marjan y Almal Real Estate Development, desarrolladores de renombre en Emiratos Árabes Unidos.

El proyecto, que atrae una inversión superior a los 100 millones de dólares, integrará un lujoso hotel y residencias de marca en la isla de Al Marjan en Ras Al Khaimah. Esta es la primera incursión internacional de la icónica marca nacida en Ibiza, que ahora se expande bajo la colección The Unexpected Hotels & Residences, incluyendo el concepto de branded residences.

Las instalaciones del proyecto, situadas junto al Wynn Resort Island y con vistas al Golfo Pérsico, incluirán un sofisticado Beach club, un exquisito restaurante y una cautivadora piscina infinita.

Dmytro Starovoitov, Co-Founder de Almal Real Estate Development, expresó: “Nuestro nuevo desarrollo encarna el compromiso de Almal de ofrecer lujo y sofisticación inigualables en el ámbito de la hospitalidad y el entretenimiento. Estamos entusiasmados de traer la marca Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences a los Emiratos Árabes Unidos, presentando un concepto de hospitalidad innovador con experiencias incomparables”.

Por su parte, Arch. Abdulla Al Abdouli, CEO de Marjan, destacó el proyecto como una contribución al futuro de la vida sofisticada en Al Marjan, fortaleciendo su posición como destino premium.

Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, señaló que este proyecto representa un hito triple para la compañía: su entrada en Oriente Medio, el crecimiento de una marca emblemática y la incursión en el segmento de branded residences. Agradeció la colaboración de Almal Real Estate Development y Al Marjan.

Con el lanzamiento de The Unexpected Hotels & Residences, la marca Ushuaïa se reinventa manteniendo su espíritu innovador y exclusivo. La implementación de esta nueva identidad se realizará gradualmente, culminando con la renovación en 2025 del The Ushuaïa Tower, que pasará a llamarse The Unexpected Ibiza Hotel.

Así, a partir de la próxima temporada (2025), el icónico establecimiento en Playa d’en Bossa (Ibiza) continuará sorprendiendo a visitantes con su propuesta única de alojamiento, gastronomía y entretenimiento. Además, se espera la inauguración de The Unexpected Al Marjan Island Hotel y The Unexpected Al Marjan Island Residences para 2026, marcando el primer proyecto internacional de la marca.