¡Prepárate! Regresan lo cruceros temáticos de Disney

Halloween on the High Seas (Foto: Kent Phillips) Disney Cruise Line (Kent Phillips)

La magia de las festividades regresa a Disney Cruise Line en el otoño de 2022 con sus cruceros temáticos: Halloween on the High Seas y Very Merrytime Cruises en toda la flota, incluida la primera temporada de otoño del nuevo Disney Wish. Con cruceros que salen de Florida, Nueva York, Texas y California, los huéspedes tendrán muchas oportunidades de vivir unas vacaciones festivas con Disney Cruise Line.

“Con cinco barcos zarpando en el otoño de 2022 desde diferentes puertos en todo el país, estamos emocionados de ofrecer más maneras que nunca para que las familias puedan crear recuerdos inolvidables con Disney Cruise Line”, dijo Thomas Mazloum, presidente de Disney Cruise Line.

Halloween on the High Seas regresa a Disney Cruise Line a partir de mediados de septiembre hasta octubre de 2022. En determinadas travesías de la flota, los visitantes podrán disfrazarse y unirse a los personajes de Disney con sus disfraces de Halloween en el Mickey’s Mouse-querade Party; disfrutar de comida, bebida y decoraciones temáticas; así como sumergirse en la ambientación espeluznantemente divertida del barco gracias a elaboradas decoraciones y un mágico árbol de calabazas.

Desde principios de noviembre hasta diciembre, la flota de Disney Cruise Line estará cubierta de proa a popa con alegría y entretenimiento navideño durante Very Merrytime Cruises. La magia de la Navidad se abre para toda la familia con una decoración festiva, los personajes favoritos con sus mejores atuendos de gala y una visita especial nada menos que de Santa Claus.

Las reservas estarán disponibles al público el 24 de junio de 2021. Se pueden encontrar más detalles en la página de itinerarios de otoño de 2022 de disneycruise.com.

Escapadas tropicales desde Florida

En el otoño de 2022, el Disney Wish y el Disney Fantasy se embarcarán en itinerarios desde Puerto Cañaveral, Florida, mientras que el Disney Dream continuará navegando desde Miami.

El Disney Wish seguirá su temporada inaugural con sus primeros viajes de otoño y días festivos, ofreciendo una serie de travesías de tres y cuatro noches a las Bahamas, mientras que el Disney Fantasy ofrecerá vacaciones de seis, siete y ocho noches al Caribe oriental y occidental.

El Disney Dream llevará a los huéspedes en itinerarios de cuatro y cinco noches por las Bahamas y cruceros por el Caribe de cinco noches a Gran Caimán o Cozumel, en México.

Todos los viajes desde Puerto Cañaveral y Miami incluirán una parada en Castaway Cay, la paradisíaca isla privada de Disney equipada para la diversión y relajación familiar y rebosante de guiños al mundo de Disney.

Cruceros por el Caribe desde San Juan

El Disney Magic zarpará de San Juan, Puerto Rico, en dos itinerarios especiales a principios de noviembre. Un viaje de siete noches por el sur del Caribe visitará Antigua, Santa Lucía, Aruba y Bonaire, mientras que el siguiente crucero de seis noches contará con escalas en St. Thomas y Falmouth, Jamaica.

Travesías a la península de Baja California desde California

Los viajes espantosamente divertidos regresan a California a fines de septiembre con los cruceros de Halloween on the High Seas hacia la península de Baja California desde San Diego. El Disney Wonder ofrecerá vacaciones de tres, cuatro, cinco y siete noches desde el sur de California, lo que permitirá a los visitantes celebrar la temporada de Halloween en el mar mientras disfrutan de la fascinante belleza de México.

Viajes a las Bermudas y Canadá desde Nueva York

El Disney Magic regresa a Nueva York a finales de septiembre para una serie de salidas de Halloween on the High Seas a las Bermudas y Canadá. Los huéspedes podrán visitar las playas de arena rosada de las Bermudas y los coloridos arrecifes de coral en vacaciones de cinco noches o disfrutar de un crucero especial de seis noches a los puertos canadienses de New Brunswick y Halifax, con una parada en Bar Harbor, Maine.

Vacaciones a las Bahamas y el Caribe desde Texas

El Disney Magic visitará Galveston, Texas, a finales de noviembre para un conjunto de Very Merrytime Cruises de cinco y siete noches. Los huéspedes podrán experimentar la magia de las vacaciones en itinerarios del Caribe occidental con puertos de escala que incluyen Cozumel y Progreso, en México; Falmouth, Jamaica; y Gran Caimán.