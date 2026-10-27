Puerto de Lázaro Cárdenas moviliza más de 531 mil vehículos

De enero a septiembre de 2026, el Puerto Lázaro Cárdenas registró el movimiento de 531 mil 182 vehículos, consolidándose como el principal puerto automotriz del Pacífico mexicano y reafirmando su relevancia en las operaciones logísticas de la industria automotriz.

Del total de unidades movilizadas, 392 mil 21 correspondieron a importaciones, lo que representó el 74 por ciento del movimiento y un incremento del 1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Estas operaciones provinieron principalmente de China, Japón y Corea del Sur, lo que refleja la importancia de la conexión del puerto con los mercados asiáticos.

Por su parte, las exportaciones sumaron 132 mil 468 vehículos, equivalentes al 25 por ciento del total, mientras que las operaciones de transbordo alcanzaron las 6 mil 693 unidades, que representaron el 1% restante.

Entre las principales marcas automotrices movilizadas a través del puerto destacan General Motors, Toyota, Nissan, Mazda y BMW, lo que refleja la diversidad de fabricantes que utilizan esta infraestructura para el movimiento de sus unidades.

Estas cifras destacan la capacidad del Puerto Lázaro Cárdenas para atender las necesidades operativas y logísticas de la industria automotriz, mediante su conectividad con mercados internacionales y su infraestructura especializada para el manejo de vehículos.

El movimiento de vehículos registrado durante este periodo refleja la importancia del Puerto de Lázaro Cárdenas en la cadena logística automotriz y su capacidad para atender las necesidades de esta industria.