Concentrará AUMOVIO sus operaciones en Jalisco

La empresa de tecnología automotriz AUMOVIO anunció que consolidará todas sus actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) en el estado de Jalisco antes de 2027, una decisión que corresponde a una reconfiguración estratégica de su presencia en México.

Debido a que la industria automotriz global atraviesa por uno de los periodos más complejos global —marcado por la caída en ventas, tensiones geopolíticas, escasez de materiales, desaceleración económica y una creciente presión tecnológica— la compañía ha tomado la decisión con el fin de fortalecer su contribución al sector y mejorar la eficiencia operativa.

En un comunicado, AUMOVIO informó que esta transición implica el cierre progresivo de su centro en Querétaro y la reubicación de equipos y posiciones clave hacia la sede jalisciense.

Esta medida forma parte de su plan global para reducir la relación entre inversión en I+D y ventas a menos del 10 por ciento para 2027, con el objetivo de mantener la viabilidad de sus operaciones a largo plazo.

“Este es un movimiento estratégico para garantizar nuestra competitividad futura y seguir confiando en México como un centro clave para la innovación”, afirmó Alejandro Campos, Country Head de AUMOVIO México.

El directivo subrayó que la concentración de capacidades permitirá optimizar recursos y responder con mayor agilidad a los retos tecnológicos del mercado automotriz.

Aunque Querétaro ha sido un referente de innovación para la empresa, la transición busca potenciar sinergias mediante la integración de talento y proyectos en una sola ubicación.

“Esta decisión no fue fácil, pero es necesaria para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar los retos del mercado y asegurar la viabilidad a largo plazo”, señaló David Pineda, Head de I+D Querétaro.

Por su parte, Edu López, Head de I+D Guadalajara, destacó que la consolidación permitirá a México mantener un papel protagónico dentro de la estrategia global de la compañía: “Consolidar nuestras operaciones de I+D en México en Jalisco, es un movimiento estratégico para incrementar nuestra competitividad y mantener nuestro liderazgo en la industria”.

En Jalisco continuarán desarrollado I+D para fortalecer la cadena de valor automotriz.

Asimismo, la compañía adelantó que apoyará a todo el personal afectado mediante procesos de reubicación, cuando sea posible, hacia el centro de investigación en Jalisco o alguna de sus ocho sedes operativas en el país.

Campos añadió que esta reorganización responde a la necesidad de un enfoque más integrado en el uso de recursos y en la generación de innovación aplicada. “Estamos seguros de que esta consolidación nos permitirá enfocar recursos, aprovechar sinergias y continuar innovando en México para respaldar a la industria automotriz global”, afirmó.

Con esta estrategia, AUMOVIO busca no solo garantizar su estabilidad operativa frente a un contexto internacional desafiante, sino también fortalecer su aportación tecnológica a la cadena de valor automotriz en México, consolidando al país como un hub de desarrollo que impulsa la competitividad del sector.