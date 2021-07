‘Se me cayó un ídolo’: judoca Vanessa Zambotti responde a críticas de Paola Espinosa

Tras las críticas de Paola Espinosa a las clavadistas mexicanas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la judoca mexicana Vanessa Zambotti y la gimnasta Ana Lago reprocharon la actitud de la medallista mexicana por insinuar que ella podría haber hecho mejor trabajo.

Luego de que Dolores Hernández y Carolina Mendoza obtuvieron el cuarto lugar en los clavados sincronizados en la plataforma de tres metros, Espinosa aseguró que, si “ella hubiese estado, México tendría medalla”.

A través de su cuenta de Twitter, Vanessa Zambotti indicó que una medalla no convierte a los atletas en mejores personas, por lo que pidió más respeto para los mexicanos que asistieron a Tokio 2020.

“En definitiva, una medalla olímpica no te hace buena persona, ‘mija’ entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con “injusticias”. (Se me cayó un ídolo) nahhh”, destacó la chihuahuense.

En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". ( Se me cayó un ídolo) nahhh — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) July 25, 2021

Aunado a ello, la mexicana, referente en el judo nacional, indicó que, tras dichas declaraciones, “se le cayó un ídolo” luego de que Paola Espinosa consiguiera varias medallas en anteriores Juegos Olímpicos.

Al comentario de Zambotti, se le unió el de la gimnasta Ana Lago, quien pidió no demeritar el trabajo de todos los atletas que asistieron a Tokio 2020 y en cambio, felicitó a Dolores Hernández y Carolina Mendoza.