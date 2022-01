HBO Max quiere ser el ‘rey’ en streaming: alcanza 73.8 millones de suscriptores en 2021

Los suscriptores de HBO Max alcanzaron unos 73.8 millones a finales de 2021, superando la proyección de su propietario AT&T Inc. y colocando al servicio en el nivel superior de las plataformas de transmisión que compiten por los espectadores del mundo.

Éxitos como The Sex Lives of College Girls, un spin-off de Sex and the City y Succession ayudaron a HBO Max a sumar suscriptores en el cuarto trimestre. En octubre, AT&T, con sede en Dallas, había pronosticado un rango de entre 70 millones y 73 millones de suscriptores para fin de año.

La empresa se encuentra en una carrera a nivel mundial para alcanzar sus rivales de streaming Netflix y Disney +, que cuentan con más de 200 y 100 millones de suscriptores respectivamente.

El pasado mes de mayo, AT&T acordó fusionar su negocio WarnerMedia, que incluye HBO Max, con el gigante de los medios Discovery para hacer frente a estos grandes competidores.

Mientras ese acuerdo espera la aprobación de los organismos reguladores, AT&T está disfrutando de un repunte en el precio de sus acciones impulsado en parte por el crecimiento de los suscriptores de transmisión. Desde que a mediados de diciembre cayeron a su nivel más bajo en 13 años, las acciones han subido un 16 por ciento en las últimas tres semanas.

La empresa dijo este miércoles en una presentación que está cumpliendo su objetivo de aumentar las relaciones con los clientes a través de redes inalámbricas, fibra y HBO Max. Las acciones de AT&T subían un 1 por ciento en las operaciones anteriores a la apertura.