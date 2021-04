Duelo de gigantes: Amazon se perfila para reemplazar a Walmart como el mayor minorista en EU

Amazon superará a Walmart como el mayor minorista de Estados Unidos para 2025, según un nuevo informe publicado este martes. El estudio sugiere que el gigante del comercio electrónico tiene demasiado impulso a pesar de las grandes inversiones de Walmart en su propia oferta de comercio electrónico.

Para 2025, los compradores estadounidenses gastarán 632 mil millones de dólares en productos en Amazon y en tiendas minoristas afiliadas como Whole Foods Market, superando los 523 mil millones de dólares de Walmart, según el informe de Edge by Ascential, que midió el valor de todos los productos vendidos por cada compañía en línea y en tiendas a excepción de la gasolina. Edge by Ascential ayuda a marcas a vender productos en línea y en tiendas.

Para evaluar el tamaño relativo de Amazon y Walmart, Edge utilizó el volumen bruto de mercancías, que mide cuánto dinero gastan los compradores en cada compañía. Tradicionalmente, el tamaño de la empresa se mide comparando los ingresos, pero hacerlo en este caso no captura el panorama completo porque las dos compañías tienen modelos diferentes.

Amazon genera la mayoría de sus ventas de los aproximadamente dos millones de comerciantes externos en su sitio, cobrando a estos vendedores una comisión que generalmente es del 15 por ciento del precio de un producto determinado. Lo que los comerciantes reciben no aparece en el estado de resultados de Amazon.

Si bien Walmart tiene una creciente operación en línea y un mercado de terceros, sigue siendo principalmente un minorista tradicional, que compra productos a mayoristas y los vende por mayor precio. La mayoría de los productos que Walmart vende aparecen como ingresos, por lo que Walmart superará a Amazon durante varios años.

El informe no incluye los ingresos de la división de computación en la nube de Amazon ni las ventas de publicidad. Incluye ventas de los dos afiliados de los minoristas —Whole Foods para Amazon y Sam’s Club para Walmart—, pero no incluye tarifas de suscripción como Amazon Prime o Sam’s Club.

“La pandemia ha cambiado permanentemente los hábitos de los consumidores, del comercio en tienda al comercio electrónico”, dijo Deren Baker, director ejecutivo de Edge by Ascential. El principal beneficiario es Amazon porque Walmart aún se está poniendo al día, a pesar de que se ha dedicado a agregar funciones a su tienda en línea, incluido el lanzamiento de un servicio de suscripción al estilo Prime el año pasado.

Amazon, por su parte, continúa construyendo centros de distribución en todo el país en un intento por acelerar la entrega y eliminar la ventaja que tiene Walmart con la recogida en la acera en sus más de 5 mil ubicaciones.

Para que la proyección de Edge, Amazon tendrá que seguir atrayendo a los consumidores. La reciente victoria de la compañía sobre un sindicato decidido a organizar un almacén en Bessemer, Alabama, dejó a muchos estadounidenses con la impresión de que Amazon trata mal a sus trabajadores a pesar de pagarles más del doble del salario mínimo federal. También hay preocupaciones de que Amazon esté perjudicando el medio ambiente y las pequeñas empresas.

Los consumidores más jóvenes, en particular, desconfían de gastar demasiado en el sitio. Hay más probabilidad que los compradores de la generación Z, que oscilan aproximadamente entre los 15 y los 25 años, se sientan culpables de comprar en Amazon y deseen reducir sus gastos en el sitio, según una encuesta a 2 mil compradores realizada por la firma de San Francisco Sitecore.

La encuesta halló que el 53 por ciento de los compradores de la Generación Z quieren reducir sus compras en Amazon, seguido por el 49 por ciento de los Milenials, el 36 por ciento de la Generación X y 25 por ciento de los ‘baby boomers’.

Cerca de 70 por ciento de los encuestados eran miembros de Amazon Prime y más de la mitad dijeron que generalmente acuden a Amazon primero para compras en línea antes que los motores de búsqueda como Google, dijo Sitecore.