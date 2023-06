Hepatitis A: ¿Cuáles son los síntomas? ¿Me puedo contagiar al comer fresas?

Los reportes de fresas congeladas relacionadas con un brote de hepatitis A en los Estados Unidos ha arrojado luz sobre el riesgo de que los alimentos contaminados propaguen enfermedades potencialmente mortales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) pidió esta semana a más empresas que retiren de sus estantes lotes de fresas mexicanas relacionadas con nueve casos de hepatitis A, tres de ellos llegaron a hospitales

¿Qué es la hepatitis A?

La hepatitis A suele ser una infección viral a corto plazo que conduce a la inflamación del hígado, que normalmente no conduce a enfermedades crónicas o daños orgánicos de larga duración, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU

La hepatitis A no debe confundirse con los virus de la hepatitis B y C de nombre similar, que pueden permanecer en el cuerpo a largo plazo y son mucho más peligrosos.

Aun así, la enfermedad puede, en raras ocasiones, ser grave.

¿Cómo se transmite la hepatitis A?

El virus es altamente contagioso y se propaga cuando uno lo ingiere, a menudo de alimentos y agua contaminados. También se puede transmitir a través del contacto físico o sexual cercano.

¿Cómo llega la hepatitis A a los alimentos?

Los alimentos pueden contaminarse fácilmente con el virus de la hepatitis A, que se puede encontrar en las heces y la sangre de las personas infectadas. No lavarse las manos después del baño significa que los manipuladores de alimentos pueden contaminar fácilmente los productos con el virus en cualquier punto del proceso de producción, desde el cultivo y la cosecha hasta la cocción. Fundamentalmente, incluso puede sobrevivir a temperaturas de congelación, lo que significa que los alimentos congelados contaminados simplemente albergan el virus hasta que se descongelan, a menudo muy lejos de donde se produjeron.

En el brote más reciente, la FDA ha vinculado el virus a fresas orgánicas congeladas importadas de Baja California, México. Las fresas frescas del estado norteño provocaron un brote separado de hepatitis A en los Estados Unidos el año pasado, que infectó al menos a 18 personas.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis a tener en cuenta?

Los síntomas generalmente se desarrollan de dos a siete semanas después de la infección. Pueden incluir piel y ojos que se vuelven amarillos, fatiga, fiebre, pérdida de apetito, orina oscura o heces de color claro.

Pero una persona puede transmitir la enfermedad hasta dos semanas antes de que aparezcan los síntomas, y los portadores a veces son asintomáticos, lo que dificulta la detección. La mejor manera de determinar si un paciente tiene hepatitis A, ya que puede compartir síntomas con muchas otras afecciones, es con un análisis de sangre.

¿Existe una vacuna y es curable?

Las vacunas de dosis múltiples se han administrado durante décadas y han demostrado ser efectivas contra el virus, con efectos secundarios generalmente leves. Las vacunas combinadas también están disponibles y pueden ayudar a proteger contra la hepatitis A y la hepatitis B. No existe un medicamento específico para tratar la hepatitis A, y los pacientes generalmente se recuperan con descanso, hidratación y nutrición adecuados. Una vez que lo has tenido una vez, no puedes volver a atraparlo.

¿Es seguro comer fruta congelada?

En general, sí. Si bien el brote más reciente ha causado alarma, todavía ha afectado solo a un pequeño número de personas, con nueve casos relacionados con fresas contaminadas reportados en tres estados. Entre ellos, tres personas fueron hospitalizadas y ninguno de los casos ha resultado fatal.

¿Cómo puedo saber qué productos pueden estar contaminados?

La FDA aconseja a las personas que revisen sus fresas congeladas antes de consumirlas, para asegurarse de que no estén en la lista de productos potencialmente contaminados.

Consulte la lista completa de productos de fresa retirados del mercado de la FDA aquí.