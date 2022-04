COVID en México: no te confíes, pueden surgir brotes regionales, dicen expertos

A nivel nacional, México no sufrirá repuntes graves de COVID-19 en los próximos meses, coincidieron médicos y expertos aunque existe un riesgo latente de padecer brotes regionales.

En entrevista para El Financiero, el doctor Alejandro Macias, comisionado de salud durante la pandemia de gripe A (H1N1), señaló que esta aparente ‘calma’ se debe a que México cuenta con inmunidad hibrida, debido a la gran cantidad de población vacunada o con anticuerpos adquiridos por infección.

“Lo más probable, nadie puede asegurarlo, es que México ya no va a tener repuntes graves. En todo caso, habrá repuntes asociados, de manera regional, a la entrada de las subvariantes de ómicron”, afirmó.

“Es poco probable que tengamos situaciones catastróficas. Eso todavía lo pueden sufrir países como China, que ha tenido muy poca infección, pero en México tenemos inmunidad hibridad, mucha gente ya se infectó y se vacunó”, añadió el también investigador de la Universidad de Guanajuato.

Por otra parte, Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de Atención de Emergencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que los probables repuntes de COVID se presenten de manera regional y no en todo el país, como al inicio de la pandemia.

“No es sencillo hacer predicciones, pero viendo las tendencias generales se podría anticipar que sí habrá un tiempo de tranquilidad. Lo más probable es que los indicadores más importantes como la hospitalización y la muerte sigan en número bajos las próximas semanas”, aseguró.

Transición hacia una enfermedad endémica

En este contexto, el académico de la UNAM afirmó que México se encuentra en una fase de transición de la etapa pandémica a una endémica de la pandemia, como lo indicó el subsecretario Hugo López-Gatell esta semana.

“Llevamos varias semanas con una estabilidad en todos los indicadores. Esa es la fase de transición precisamente y cada país la va a tener en su propio momento”, mencionó.

No obstante, Rodríguez Álvarez señaló que pasar de un estado de emergencia a un estado de endemia no significa que dejamos de tener un problema de salud pública.

“No va a dejar de haber COVID, van a seguir los contagios y defunciones, pero ya nos enfrentamos a ello de manera distinta”, detalló.

Toma de temperatura nunca sirvió

Sobre la decisión del gobierno de la Ciudad de México de no hacer obligatoria la toma de temperatura y la colocación de tapetes sanitizantes en la entrada de comercios, escuelas y oficinas, ambos expertos coincidieron en que fue una buena decisión y que incluso debió tomarse antes.

“Eso nunca sirvió para nada. Esta no es una enfermedad de contacto, es una enfermedad que se transmite por el aire”, aseguró Macias.

“Quitar estas medidas tendría que haber ocurrido hace meses. Desde el inicio de la pandemia dijimos que esto no funcionaba, eran medidas que no tenían mayor utilidad, incluso representaban riesgos para personas con alguna discapacidad y no sirven para detener al virus causante del COVID que se trasmite por vía área”, indicó Rodríguez.