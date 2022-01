¿Tuviste COVID y no te enteraste? Esta prueba te ayudará a saberlo

El avance de la variante ómicron del COVID-19 se ha extendido como un rayo por México y el mundo en los últimos tres meses. Muchas personas han escapado al contagio, y otras se preguntan si efectivamente en algún momento tuvieron la enfermedad que provoca el virus SARS-CoV-2, quizás de manera asintomática.

Realmente es una gran noticia si no te has infectado en estos más de dos largos años que la pandemia del COVID-19 vive entre nosotros. Pero, si por alguna razón quieres saber si has contraído el coronavirus -patógeno que causa esta enfermedad-, esto es lo que tienes que hacer para averiguarlo.

Existen diversas pruebas para detectar si se tiene COVID-19, pero una pruebas de anticuerpos puede decirnos si una persona ha tenido una infección en el pasado, aunque no haya tenido síntomas, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Prueba serológica

Estas personas, si en algún momento tuvieron la enfermedad, deberán someterse a un test serológico o los llamados test rápidos, que permite detectar los anticuerpos generados por el organismo frente al virus.

También conocidas como pruebas serológicas, por lo general se realizan a partir de una muestra de sangre y detectan los anticuerpos que se han generado en respuesta a una infección. Esta viene seguida del análisis de la muestra en un laboratorio, que arroja indicadores efectivos para cuantificar la respuesta inmunológica.

En la mayoría de las personas, los anticuerpos empiezan a desarrollarse al cabo de días o semanas, indica el organismo de salud de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Mediante las pruebas serológicas se puede detectar la presencia de anticuerpos contra un virus dado, y calcular la cantidad de anticuerpos producidos tras la infección, lo que permite determinar si una persona estuvo infectada previamente con el SARS-CoV-2.

No hay suficiente evidencia que indique que tener anticuerpos te protegerá contra una reinfección por COVID-19. LAOMS indica que todavía no se sabe cuál es el nivel de inmunidad ni cuánto dura esta. Los estudios, que continúan, en algún momento revelarán más información sobre este tema.