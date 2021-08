Y las personas aún sin vacunar se preguntan: ¿qué pasó con los tratamientos contra COVID?

Un estancamiento en los avances en el tratamiento del COVID-19 ha suscitado preocupación entre los expertos médicos sobre las personas no vacunadas, que todavía constituyen grandes cantidades alrededor del mundo, y su probabilidad de sobrevivir a la próxima ola de casos Delta.

Aunque ha sido menor el número de muertes durante el pico reciente que en etapas pasadas de la pandemia, eso se debe en gran parte a que muchas personas mayores que son vulnerables a desarrollar COVID-19 grave han sido vacunadas.

Las soluciones tempranas fundamentales en el tratamiento, como acostar a los pacientes boca abajo para ayudarlos a respirar y administrar el esteroide dexametasona, han ayudado a aumentar las posibilidades de sobrevivir a la infección. Pero en los últimos meses, ha habido pocos avances más allá de las vacunas, dijo Jeffrey Morris, profesor de bioestadística en la Universidad de Pensilvania.

“Que alguien siga muriendo por esto, porque es una muerte prevenible con vacuna en este momento, ahora es increíblemente frustrante”, dijo Roger Shapiro, profesor asociado de inmunología y enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública de Harvard Chan. “Pero si tomas a una persona no vacunada y se contagia de COVID, ahora mismo, nuestras herramientas siguen siendo limitadas”.

La tasa de mortalidad de los pacientes hospitalizados se redujo drásticamente en los primeros meses de la pandemia antes de que el ritmo de la misma comenzará a desacelerarse. En marzo de 2020, cuando los hogares de ancianos y los centros médicos estaban repletos de casos graves, la tasa de mortalidad entre los pacientes hospitalizados mayores de 75 años era del 39 por ciento. Esa tasa se redujo en 17 puntos porcentuales en dos meses, y luego cayó solo 6 puntos porcentuales durante los próximos 10 meses, según muestran los datos de los CDC.

“Hemos tenido mejoras, pero nada que se acerque a una cura o un tratamiento altamente efectivo”, dijo Ben Lopman, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory. “Para este tipo de infecciones virales agudas, es muy difícil tener terapias efectivas”.

Los tratamientos existentes han cambiado la trayectoria de la pandemia. La dexametasona, que ha demostrado su eficacia para reducir las muertes de pacientes con COVID-19 que utilizan ventiladores o que necesitan oxígeno suplementario, ahora es estándar en todo el mundo. Y los médicos actualmente saben que la pronación (colocar a los pacientes boca abajo) puede mantener abiertas las vías respiratorias por más tiempo, lo que ha disminuido la necesidad de ventiladores, dijo Mercedes Carnethon, vicepresidenta del departamento de medicina preventiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

Pocos tratamientos

Remdesivir, un medicamento antivírico, ha ayudado a algunos pacientes, pero debe administrarse dentro de una cierta ventana de infección, y un estudio reciente sugirió que el medicamento puede estar asociado con un mayor uso de camas de hospital pero sin mejoras en la supervivencia.

En general, los avances importantes han sido escasos, particularmente para los primeros COVID-19.

“Ha habido un fracaso total en el diseño de estudios grandes y sólidos para identificar medicamentos y otros tratamientos que funcionen en el entorno ambulatorio”, dijo Pieter Cohen, médico de Cambridge Health Alliance y profesor asociado de la Escuela de Medicina de Harvard.

Una excepción es un cóctel de anticuerpos monoclonales muy específico, casirivimab e imdevimab, que obtuvo la aprobación federal el viernes como la primera terapia preventiva para personas no vacunadas e inmunodeprimidas en entornos de alto riesgo. Pero aún no se ha aprobado para los pacientes hospitalizados con COVID. Cohen dijo que los datos extensos que aún no se han publicado muestran que puede ayudar a los pacientes, pero es costoso y complicado debido a la logística de entrega que dificulta su uso eficaz.

Delta Scare

La meseta en curso significa que el campo médico está experimentando la tercera ola de la pandemia con el mismo arsenal, a pesar de una variante dominante en EU que es casi dos veces más transmisible. Un estudio inicial ha demostrado que es más probable que la Delta provoque la hospitalización entre las personas no vacunadas, aunque la ciencia aún se está desarrollando.

Aumenta la preocupación por la capacidad de la variante de propagarse a través de una infección irruptiva. La cepa Delta se extendió ampliamente entre las personas, en su mayoría, vacunadas en el condado de Barnstable de Massachusetts a principios de julio, lo que alimentó un “grupo de Provincetown” que contaba con 932 casos hasta el viernes. Los datos de los CDC encuentran que tres cuartas partes de los casos del condado de Barnstable ocurrieron en personas completamente vacunadas.

Aproximadamente el 50 por ciento de la población estadounidense está completamente vacunada, y aún hay más personas que han contraído y sobrevivido al COVID-19, lo que aumenta la protección contra enfermedades graves. Pero hoy en día, los nuevos casos están arrasando en zonas en gran parte donde no hay personas vacunadas y, en algunos casos, como Florida, están enviando a adultos jóvenes al hospital a tasas que no se han visto durante toda la pandemia.

Al 30 de julio, EU informaba una tasa de casos de 153 por 100 mil habitantes a la semana, la más alta desde febrero. Al 26 de julio, más de 163 millones de personas estaban completamente vacunadas y al menos 6 mil 587 pacientes vacunados con casos avanzados fueron hospitalizados o habían muerto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. A medida que aumentan las hospitalizaciones en general, el ritmo de las hospitalizaciones importantes también se acelera, pero siguen siendo una pequeña parte de las admisiones en general.

El aumento también pone en peligro a los pacientes vacunados cuya respuesta inmunitaria ha sido débil. Jarone Lee, director médico de la unidad de cuidados intensivos Blake 12 en el Hospital General de Massachusetts en Boston, dijo que se ha registrado la tendencia en los últimos meses de vacunar a sus pacientes con COVID (las tasas en el área son altas), pero con sistemas inmunológicos comprometidos.

“Saben que no tienen sistema inmunológico. Lo hicieron asombrosamente bien. Distanciamiento social, enmascaramiento. Recibieron sus vacunas. Hicieron todo bien. Pero cuando reabrimos, de alguna manera fueron contagiados“, dijo Lee.

Con la ayuda de Jonathan Levin*