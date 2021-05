¿México ya logró la inmunidad contra COVID? Quizá estamos más cerca de lo que creemos

La inmunidad contra COVID-19 en el país podría estar más cerca de lo que pensamos...

Mientras que en naciones como la India, Brasil y Argentina se viven dramáticos rebrotes de coronavirus, en México la epidemia lleva a la baja 17 semanas. El domingo, por ejemplo, se registraron únicamente 49 nuevas muertes a causa del patógeno, lo cual es la cifra más baja desde abril del 2020. Asimismo, la tercera ola esperada después de las vacaciones de Semana Santa nunca llegó.

Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué tanto nos falta para llegar a la inmunidad de rebaño?

Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estimó en conferencia de prensa que será entre agosto y septiembre, es decir, en tres o cuatro meses, cuando México logre la inmunidad de rebaño ante el COVID-19.

En tanto, un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí consideró que el 60 por ciento de la población mexicana ya tiene anticuerpos en la sangre contra el virus.

No obstante, esto no significa que la amenaza haya acabado o esté cerca de terminar. Tanto expertos en salubridad como las autoridades sanitarias señalan que no hay que “bajar la guardia” ni confiarnos, pues las mutaciones del patógeno, así como otros factores, como el abandonar las medidas de sana distancia, podrían causar que la epidemia se alargue en el país.

Para agosto o septiembre

En conferencia de prensa este martes, López-Gatell explicó que, para lograr la inmunidad de rebaño, se necesita que el 75 por ciento de la población tenga anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, lo cual podría suceder en agosto o septiembre.

“Hemos calculado que de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos que ya tienen anticuerpos contra COVID, que estaríamos llegando precisamente alrededor de agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que, a lo mejor entre agosto y septiembre, ya se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño que es el 75 por ciento”, aseveró.

Asimismo, un día antes, el lunes, López-Gatell remarcó en la conferencia vespertina que es probable que el 50 por ciento de la población mexicana ya sea inmune al coronavirus, que a nivel mundial ha causado 163 millones 939 mil 861 contagios y 3 millones 398 mil 864 muertes, de acuerdo con información de la Universidad Johns Hopkins.

“Tenemos la encuesta que presentó aquí el doctor Víctor Borja, que trabajó con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que recolectó información en diciembre tardío y todavía a principios de enero, y que encontró 30 a 35 por ciento o 34.5 por ciento de inmunidad”, señaló el funcionario el lunes.

“Y nosotros mismos habíamos considerado que, dado el aumento en la cantidad de casos nuevos durante esos meses, noviembre, diciembre y la primera semana de enero, era posible que a nivel poblacional quizás cerca del 50 por ciento ya tuviera inmunidad”.





¿6 de cada 10 mexicanos ya tienen anticuerpos?

Estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UALSP), revelaron que a la fecha, el 60 por ciento de los mexicanos generó anticuerpos contra COVID.

Si el proceso de vacunación continua su ritmo y la población sigue con las medidas sanitarias, el porcentaje rebasaría el 70 por ciento en los meses de octubre y noviembre, aseguró el Investigador de la UASLP, Andreu Comas García.

El académico recordó que la tercera ola esperada al concluir la Semana Santa no llegó, debido a que las condiciones climáticas en el país, las medidas sanitarias implementadas como el uso del cubrebocas y el proceso de vacunación que ya inmunizó a adultos mayores, personal de salud y maestros, frenó el índice de contagios.

La UASLP inició hace un año, el programa denominado, “Virus Universitario”, que ha permitido analizar, estudiar, comprender y proponer acciones encaminadas al buen manejo de la pandemia.

“Como parte de este programa nos hemos dado cuenta que la ola que esperábamos después de Semana Santa no ocurrió, la pregunta fue, ¿por qué no hemos tenido el repunte esperado?, analizando varios factores, uno de los ejercicios fue intentar calcular que porcentaje de mexicanos hoy tendrían anticuerpos, para eso se utilizó varias cosas”, aseveró.

Información del Instituto Nacional de Salud Pública reveló que, por cada caso reportado, había 25 infectados y que eso equivaldría a 32 millones de personas, dijo al explicar que “considerando algunos supuestos como que el 50 por ciento de las personas infectadas pierden la inmunidad a los cuatro meses y de esta proporción el 75 por ciento eran asintomáticos, lo que significa que a los dos meses ya perdieron los anticuerpos y las tasas de infección que en México bajaron, se calculó que para finales de abril, principios de mayo, el 60 por ciento de la población habría creado esos anticuerpos”.

Esto no significa que la pandemia se haya superado, alertó, ya que existen factores como las lluvias, la movilidad por el semáforo verde y la introducción de variantes altamente contagiosas al país, podrían ocasionar un rebrote. Es necesario conservar y aumentar el porcentaje de inmunidad para la temporada invernal, subrayó.

“A este ritmo actual de vacunación por ahí de finales de octubre o mediados de noviembre se estaría rebasando el 70 por ciento del umbral, pero la parte importante no es llegar al 70 por ciento, es rebasarlo y mantenerlo con vacunación, porque tarde o temprano los infectados pierden anticuerpos y se pueden volver a infectar, como ocurre en Brasil y la India”.

“Sabemos que cada día se detectan mas variantes del virus en el país sobre todo en la región del Bajío así como en Baja California y Occidente. Aunque yo tenga una persona con anticuerpos si llega una variante pudiera de todas maneras generarse un brote”.

El investigador lamentó que México sea uno de los pocos países que no piden una prueba PCR para ingresar y el mejor ejemplo es el brote de los 34 casos asociados a la cepa India en San Luis Potosí, “aquí llegó una persona a dar una capacitación, no le pidieron PCR, presentó síntomas y se hizo un contagiadero”.

“Hay que aprender de las desgracias y digo desgracias porque lo que pasó es una desgracia, subrayó al pedir a la población no confiarse, porque llegar a este 60 por ciento de inmunidad en México salió muy caro en todos los sentidos”, manifestó.

“Ya pasamos una catástrofe humanitaria, ahora tenemos que dar el siguiente paso a través de la vacunación y muy importante vigilar las variantes, porque eso nos pueden permitir atacarlas y mitigarlas y no tener un brote como el de la India”.

Indicó que para lograr que un país tenga una vida como antes tendría que estar el 75 por ciento de la población vacunada desde recién nacidos hasta adultos mayores. Eso en algunos casos ocurrirá hasta dentro de cinco años.

“La sociedad debe entender que no podemos hacer la vida como era antes del COVID y no será a corto plazo, tenemos que entender que el cubrebocas llegó para quedarse, los lugares con aforo bajo, no al hacinamiento, mientras la sociedad entidad eso seguiremos en panorama de baja trasmisión”, expuso.

Con información de Patricia Azuara