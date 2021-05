Si tengo 60 años o más y no me vacuné contra COVID, ¿aún puedo hacerlo?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que las personas de 60 años y más que por alguna razón no se vacunaron durante la primera fase de vacunación del país aún pueden hacerlo.

“Si usted tiene 60 años de edad o más o tiene un familiar que está en esa situación y no se había vacunado por la razón que sea: no se enteró, no quiso, no se decidió, le dio miedo en el momento pero hoy ya está decidida a vacunarse, hágalo, sigue siendo bienvenida, a acercarse a los módulos de vacunación cuando toque la vacunación en su comunidad, en su municipio, en su sitio de residencia, en su entidad federativa y usted podrá ser vacunada”, dijo en conferencia de prensa.

El país se encuentra en la segunda fase del plan de vacunación, enfocada en la población de entre 50 y 59 años. La primera estuvo centrada en adultos mayores de 60 años. Asimismo, la Secretaría de Salud ha vacunado a personal público y privado del sector, que atiende directamente la pandemia, así como a trabajadores de la Educación.

México aplicó el lunes, hasta un corte realizado a las 21:00 horas, 354 mil 566 dosis de vacunas contra el coronavirus, por lo que el total ascendió a 18 millones 827 mil 663 inoculaciones, informó también el funcionario federal.