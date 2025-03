¿Por qué el Instituto Piaget miente sobre delitos de índole sexual en sus instalaciones?

A pesar de que el maestro de música está en el Reclusorio Oriente, sentenciado y que la propia SEP determinó que el Instituto Piaget fue omiso -inhale y exhale-, las directoras de kinder y primaria, y dueñas, Martha E. Olavarría C. y Gabriela del C. Olavarria C., lo niegan. Salieron cínicamente con un comunicado sin papel oficial y sin firma alguna, muy a la ‘4T’, diciendo que no es cierto.

Siéntense para seguir leyendo

Pude hablar con los padres del menor, leer las periciales de su chiquito y la carpeta, y esto es lo que sucedió y lo que recogí de nuestra plática. Por razones de seguridad y para evitar la revictimización omitiré sus nombres.

“Somos los padres de un niño que fue víctima de delitos de índole sexual en el Instituto Piaget del Pedregal.

Queremos expresar nuestra indignación ante la versión que ha dado el colegio tras la información que se ha hecho pública sobre nuestro caso. Las dueñas del Instituto Piaget han proporcionado información sesgada, con omisiones y flagrantes mentiras, como afirmar a los padres de familia que nuestro hijo no fue agredido sexualmente en las instalaciones del colegio”.

“Desde primero hasta tercero de primaria, nuestro hijo fue víctima de agresiones sexuales en repetidas ocasiones por parte del maestro de música. Este maestro interrumpía las clases de las maestras titulares y sacaba a nuestro hijo del salón sin que nadie lo considerara extraño y sin nuestra autorización”.

“Con profundo dolor y pena lo compartimos, sobre todo para que ningún niño ni familia tenga que pasar por esto.

“Cuando nuestro hijo nos contó sobre estos hechos, estaba por concluir sexto de primaria en el Instituto Piaget. Desde entonces, hemos vivido un infierno: años difíciles de juicios, peritajes, abogados, terapias psicológicas, mucho dolor, lágrimas e impotencia, entre otras cosas.

“Exigimos justicia para lograr parte de la recuperación física y emocional de nuestro hijo y de toda la familia”.

Es un depredador sexual

Jesús V., el maestro de música, quien daba clases al mismo tiempo en el Instituto Piaget, en el Pedregal, y en el Avalon School, en San Jerónimo, es en realidad un depredador sexual de menores con múltiples sentencias de culpabilidad.

“Le robó la inocencia y la infancia a nuestro hijo y actualmente cumple una condena de 18 años de prisión”.

La sentencia acredita el modo, tiempo y lugar de sus delitos, siendo el lugar: el Instituto Piaget del Pedregal. Tanto es así que la propia autoridad educativa federal de la CDMX de la SEP resolvió retirarle el registro de incorporación a la escuela e imponerle una multa económica; resolución que puede ser impugnada.

¿Por qué fue omiso y negligente según la SEP?

Además de haber incumplido los protocolos de atención y prevención de la violencia sexual. No tenía medidas para evitar y prevenir la comisión de los delitos sexuales y, más aún, cuando el director de otro colegio (del Avalon) les avisó que había dado de baja al profesor por un caso de abuso contra una niña, y ¡no hicieron nada! Es más, le permitieron seguir trabajando.

El director del Avalon declaró en el juicio y así como la directora del Oxford, quien sin saber nada lo contrató y por sus actitudes casi de inmediato lo corrieron. En tanto, las directoras del Piaget y dueñas se ampararon para no ir a declarar contra el agresor, siendo ellas sólo testigos en aquel entonces.

Como ya leyó, el niño fue violentado sexualmente en el Piaget en primero, segundo y tercero de primaria. En cuarto y quinto estuvo en su casa por la pandemia. Si no habló fue:

1.-Porque al principio no sabía qué pasaba, tenía 6 años.

2.-Después porque lo amenazó con matar a su familia.

3.-Si decidió hablar en sexto fue porque el depredador lo empezó a seguir ¡Así como lo está leyendo!

Lo empezó a acosar, se le aparecía en Artz, en las calles aledañas a su casa para que el niño no hablara, pero fue tal su miedo que decidió pedir ayuda sus padres.

“Como padres de familia buscamos alertarlos y hacerles saber que sus hijos ¡no están seguros en ese lugar! Deseamos que nadie pase por la pesadilla que esto ha sido para nosotros en todos los sentidos. Si se les coló uno, se les pueden colar más, porque el Instituto Piaget no siguió los protocolos de contratación ni de seguridad respectivos”.

“¡Con los niños no! Si requieren alguna información, por favor envíen un correo a quenotemientaelpiaget@gmail.com

Con gusto responderemos con evidencias científicas.

¡Gracias!”

Indignante el actuar del Poder Judicial de la CDMX

Además, déjenme decirles que increíblemente los papás de este niño no han podido comenzar un juicio en contra del Piaget por omisión y negligencia, porque el juez Jorge Prudencio González y el magistrado Armando Sánchez, indignantemente, no han querido, pues las pruebas ahí están; pero, claro, la víctima no es su familiar.

Ah, y en la fiscalía de la CDMX también les insinuaron que por qué no mejor negociaban, a lo que la mamá contestó –“¿usted cree que 20 millones están bien? porque no vamos por su hijo, que lo violen y usted se queda con esos 20 millones. Y así, ya usted me dirá si esos 20 millones valen la destrucción de su hijo y de su familia”-. Les digo, son impresentables los fiscales de la fiscalía.

Grupo Elektra, los mejores resultados en su historia

Ricardo Salinas Pliego (Especial)

¡Así como lo están leyendo! Mientras las granjas de bots y la estrategia de campaña negra contra Ricardo Salinas Pliego no cesa. Por cierto, ¿cuánto costará una campaña así durante más de un año?

Cachetada con guante blanco

Pues, Grupo Salinas responde con los mejores resultados en sus 22 años de historia. Creció 10% en ingresos consolidados (alcanzando +57 mmdp) y su EBITDA se disparó 57%.

Banco Azteca, el que decían que iba a quebrar, sigue en auge, con un crecimiento del 11% en su cartera de crédito, sus depósitos crecieron 8% (+233 mmdp) y una reducción en su morosidad de 3.8%. ¡Quihuboles!

Por si esto fuera poco, Italika inauguró su nueva planta en Guadalajara, donde producirán hasta 500 mil motos al año para seguir siendo los líderes absolutos del mercado en México. En el evento en Guadalajara, el gobernador Lemus, que inauguró con Alberto Tanus, director general de GS Motos, y María Laura Medina de Salinas, ofreció certeza jurídica y agradeció la confianza. Por otra parte, Ricardo Salinas, subido en la primera Italika hecha en Jalisco, demostró que el compromiso con el país no se demuestra con rollos ni aplausos sino con hechos. Jesús Ramírez, se vale decir: ¡ouch!