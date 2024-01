PGR solicita vincular a proceso a Duarte

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al juez Gerardo Moreno García vincular a proceso a Javier Duarte de Ochoa por el desvío de 439.6 millones de pesos, pues aseguró que de no hacerlo es mandar un mensaje de impunidad. “El pueblo de Veracruz y México lo exige. El daño tiene que ser reparado y que no queden impunes los delitos, no hacerlo es mandar un mensaje que cualquier gobernador que no tenga bienes a su nombre quedará exento de la aplicación de la Ley”, dijo Pedro Guevara Pérez alto funcionario de la PGR durante la continuación de la audiencia inicial contra Duarte de Ochoa. La PGR investiga al exgobernador por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Según la dependencia federal, Duarte es líder de un complejo entramado para desviar recursos del erario de Veracruz e introducirlos al sistema financiero mexicano con el fin de darles apariencia lícita, esto a través de la creación de empresas fachada. En esta segunda audiencia, a diferencia de la celebrada el lunes pasado, la PGR llegó mejor preparada. Incluso acudió el titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, y un integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, quienes apoyaron en explicar el detalle de las 82 pruebas que la PGR dice tener en contra Duarte. Al inicio de la sesión, se notificó que no se presentaría el testigo de la PGR, Alfonso Ortega López, un abogado y viejo conocido de Duarte, cuyo testimonio es pieza clave en el proceso que la PGR busca se instaure contra Duarte. El juez dio un plazo de 48 horas para que este persone justifique su ausencia, de lo contrario ordenará su arresto. Luego, el juez eliminó la petición de la defensa de Duarte de invalidar la declaración de Ortega López; así como que se retirara al funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que, a su parecer, no cumplía con los requisitos para coadyuvar con la PGR en el proceso de imputación. Posteriormente, durante más de cuatro horas los funcionarios la PGR explicaron, a detalle e incluso con el apoyo de 18 gráficas, lo que el lunes pasado no pudieron: las trasferencias de recursos del erario a empresas y de ahí la atomización del capital a decenas de corporaciones fachada o de papel, creadas ex profeso para lavar el dinero mediante la compra de propiedades. Detallaron, además 82 datos de prueba que dice tener la PGR contra Duarte, entre las que se encuentran cuatro testimoniales, las principales de ellas de Alfonso Ortega López y de José Juan Janeiro Rodríguez; así como reportes financieros, escrituras públicas de propiedades y estados de cuenta de las empresas fachada, como Consorcio Brades y Terra Urbanización, estás ubicadas como los principales foco de atención. Entre las pruebas, se encuentra el testamento notariado de Moisés Mansur Cisneyros, quien dejó como heredero universal de sus múltiples propiedades, la mayoría adquirida mediante el citado complejo sistema para lavar dinero, a Duarte de Ochoa, y en caso de que este no estuviera a sus hijos de Duarte y en su caso a su esposa Karime Macías. A las 15:20 horas, cuando concluyó la exposición de la PGR, el juez Moreno García ordenó un receso. La sesión continúa.