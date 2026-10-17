Nalga de Ventura, Válgame Dios, Chingada… Los pueblos con los nombres más raros de México

La Nalga de Ventura, Está Cabrón y Válgame Dios son algunos de los nombres que aparecen en el mapa de México. Conoce en qué estados se encuentran estas comunidades. (Gemini).

México no solo cuenta con Pueblos Mágicos, sino con localidades cuyos nombres parecen sacados de una novela de realismo mágico, gracias a sus referencias, expresiones populares o coincidencias con palabras de otros idiomas. Desde La Nalga de Ventura, en Guanajuato, hasta Válgame Dios, en Sinaloa, estos lugares forman parte de la geografía nacional y guardan historias particulares sobre su origen.

Aunque algunos nombres pueden provocar risas o sorpresa, detrás de ellos hay comunidades con habitantes, tradiciones y características propias.

En ciertos casos, las denominaciones se relacionan con leyendas locales o referencias geográficas; en otros, su procedencia no está documentada con precisión.

¿Cómo llegar a La Nalga de Ventura?

Uno de los pueblos con nombres raros en México es La Nalga de Ventura, nombre con el que también se conoce a Rancho de Guadalupe, comunidad del municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato.

De acuerdo con la información disponible, el origen del sobrenombre de La Nalga de Ventura se ha perdido en la historia local.

Se trata de una comunidad con 256 habitantes, que está cerca de Yuriria, uno de los Pueblos Mágicos de Guanajuato.

¿Dónde está Válgame Dios?

Otro nombre que parece una expresión de sorpresa es Válgame Dios, una comunidad situada en Badiraguato, Sinaloa, cerca del límite con Chihuahua. El poblado se encuentra en una zona serrana de difícil acceso, a más de mil 100 metros de altitud.

Los registros disponibles reportan cifras de población distintas, que van de seis a 38 habitantes, mientras que en sus alrededores destacan elevaciones como los cerros Las Chivas, Molacho y Blanco.

En Culiacán, Sinaloa, existe una aldea que se llama Ayuné, una expresión que hoy en día la generación Z ha adoptado como un antónimo de la expresión “devorar”, usada para describir cuando alguien sorprende y demuestra habilidad, estilo, moda o sofisticación.

Ya te mandaron allá... ¿pero dónde es exactamente La Chingada?

En Veracruz también existe La Chingada, una comunidad ubicada en el Valle de Perote, cerca de los límites con Puebla. El lugar tiene alrededor de diez habitantes y se encuentra aproximadamente a 14 kilómetros de Perote.

La denominación está relacionada con la percepción de sus pobladores, quienes consideran que viven lejos de la cabecera municipal. Actualmente, sus habitantes trabajan principalmente en localidades vecinas o se dedican a la producción de maíz.

No debe confundirse con el rancho La Chingada, residencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en Palenque.

También en Veracruz se encuentra Está Cabrón, una localidad del municipio de Jáltipan que actualmente está abandonada. Aunque ya no tiene habitantes, el lugar permanece en los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y cuenta con el código postal 96318. A pesar de que la comunidad está registrada, no se dispone de una explicación precisa sobre las razones de su despoblamiento.

Otros pueblos con nombres raros en México

En San Luis Potosí está Agua Puerca, una comunidad del municipio de Tamasopo, en la región de la Huasteca. Su nombre hace referencia a las características del agua que antiguamente identificaban al sitio.

La localidad tiene alrededor de 400 habitantes, en su mayoría indígenas, y enfrenta dificultades para acceder al agua corriente. De acuerdo con la información disponible, la electricidad llegó al lugar en 2005.

Pitorreal, en Chihuahua, debe su peculiar denominación a una formación rocosa cercana cuya silueta recuerda una figura fálica. La piedra, conocida como “La Mexicana”, se encuentra cerca de una estación de tren y es objeto de una creencia popular según la cual tocarla puede otorgar fertilidad.

En Yucatán hay otra localidad cuyo nombre puede confundirse con el de un producto tecnológico: X’Box. Se encuentra en el municipio de Chacsinkín y su denominación proviene de la lengua maya.

Se pronuncia “shbosh” y significa “la negra”. Su nombre también está vinculado con una leyenda local sobre una misteriosa mujer vestida de negro que supuestamente aparece durante la noche.

Los nombres de otros pueblos mexicanos remiten a lugares extranjeros o a palabras cuyo significado cambia según su contexto. Es el caso de Naco, en Sonora, cuyo nombre procede de la lengua ópata y significa “nopal” o “cactus”. La localidad fue fundada oficialmente en 1900, con la construcción del ferrocarril Naco-Cananea, y posteriormente estuvo relacionada con episodios de la Revolución Mexicana y una rebelión ocurrida en 1929.

Buckingham, Nayarit es el Paris, Texas de México

En Nayarit se encuentra Buckingham, una pequeña localidad cuyo nombre fue elegido por un inmigrante inglés que adquirió tierras cerca de San José de Mojarras. La denominación hace referencia al palacio británico del mismo nombre.

Según la información disponible, el poblado tiene menos de 500 habitantes y sus residentes suelen llamarlo “Bucky”.

El caso recuerda a Paris, Texas, localidad estadounidense que inspiró la película del director Wim Wenders de nombre homónimo.

Otro caso es Honey, en la Sierra Norte de Puebla. El municipio recibió su nombre de Richard Honey, un empresario inglés que llegó a México en 1862 y adquirió una mina de hierro. Con el tiempo, el lugar desarrolló actividades económicas relacionadas con la minería y la producción de pigmentos. Entre sus atractivos se encuentra el Centro Ecoturístico Cascadas Paraíso.

Finalmente, San Antonio Texas, en Guanajuato, comparte su nombre con la ciudad estadounidense, aunque en este caso se escribe sin coma. No existe información precisa sobre el origen de la denominación, aunque se plantea la posibilidad de que esté relacionada con la presencia de inmigrantes texanos en la región.