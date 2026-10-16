¿Cucarachas y comida descompuesta? Salud niega mala calidad en comedor del Instituto Nacional de Pediatría

El INP afirmó que realiza fumigaciones periódicas en la cocina y el comedor para prevenir plagas.

La Secretaría de Salud rechazó que los alimentos que se sirven en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) sean de mala calidad, luego de que se difundieran videos en redes sociales que exhiben presuntas irregularidades sanitarias en el comedor de trabajadores, entre ellas alimentos aparentemente descompuestos y la presencia de cucarachas.

En una tarjeta informativa, la dependencia aseguró que la recepción de frutas, verduras y otros insumos para los servicios de alimentación del hospital se realiza diariamente, bajo controles de calidad establecidos conforme a la normatividad sanitaria vigente. Asimismo, sostuvo que los productos suministrados cumplen con las disposiciones aplicables.

INP asegura controles sanitarios y fumigaciones periódicas

La dependencia emitió una respuesta después de que circularan imágenes que muestran comida aparentemente en mal estado, frutas dañadas, cucarachas en una pared y agua acumulada cerca de un drenaje en la cocina.

Ante estas denuncias, la Secretaría de Salud explicó que la cocina del comedor de trabajadores permanece en mantenimiento correctivo desde el pasado 25 de septiembre y que los trabajos tienen como fecha prevista de conclusión el 18 de octubre.

Durante este periodo, precisó, el servicio opera temporalmente con el despacho exclusivo de alimentos fríos y envasados.

En el comunicado, el Instituto Nacional de Pediatría sostuvo que los alimentos que se distribuyen en sus instalaciones son de calidad y cumplen con las normas sanitarias correspondientes.

Como parte de las medidas de higiene, la institución afirmó que realiza fumigaciones periódicas en las áreas de cocina y comedor, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de limpieza y seguridad para trabajadores y pacientes.

La cocina del comedor del Instituto Nacional de Pediatría está en reparación desde el 25 de septiembre. (Secretaría de Salud)

Instituto Nacional de Pediatría promete atender quejas sin represalias

La Secretaría de Salud también se refirió a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes hospitalizados en el INP, al señalar que su preparación se realiza conforme a los procedimientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, que establece requisitos de higiene para el procesamiento de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

Según sostiene en la tarjeta informativa, el personal del área de nutrición supervisa estos procedimientos y lleva un registro de cada recepción de insumos.

Ante las inconformidades del personal, el Instituto Nacional de Pediatría informó que mantiene abiertos sus canales institucionales para recibir quejas de las trabajadoras y los trabajadores, y aseguró que las denuncias serán atendidas sin represalias contra quienes las presenten.