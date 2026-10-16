Sonora suspende temporalmente exportación de ganado a EU por caso sospechoso de fiebre aftosa

La organización alertó que esa enfermedad es catalogada como de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias. (Foto: Cuartoscuro)

La exportación de ganado de Sonora a Estados Unidos fue suspendida temporalmente este viernes 16 de octubre, luego de que durante una inspección se detectara un afta en un animal, una lesión que coincide con los síntomas de la fiebre aftosa.

A través de un comunicado, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que la medida se tomó como precaución mientras las autoridades sanitarias descartan la presencia de esta enfermedad, que es de reporte obligatorio.

La organización alertó que esa enfermedad es catalogada como de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias.

La organización aclaró que la lesión también podría corresponder a estomatitis vesicular, un padecimiento que, de acuerdo con el comunicado, no representa un riesgo zoosanitario.

La suspensión de las exportaciones se mantendrá mientras se determina el origen de la lesión detectada.

¿Por qué se suspendió la exportación de ganado de Sonora?

De acuerdo con la UGRS, especialistas del CPA tomaron una muestra de la lesión, que será enviada a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, para su análisis.

Agregó que los análisis se deben realizar, pues también los síntomas pueden ser confundidos con los de la estomatitis vesicular, enfermedad que no representa un riesgo zoosanitario.

Como parte del protocolo preventivo, el ganado que se encontraba en las instalaciones de la estación cuarentenaria será devuelto a su lugar de origen. Además, se bloqueará temporalmente durante 60 días, a través del REMO, al ganado destinado a exportación.

La Unión Ganadera también realiza labores de limpieza y desinfección en las instalaciones para prevenir posibles riesgos sanitarios.

¿Cuándo se reanudará la exportación de ganado a Estados Unidos?

La UGRS señaló que, si los resultados de laboratorio descartan la fiebre aftosa, las actividades de exportación podrían reanudarse el próximo martes 20 de octubre, conforme al calendario de citas de la organización.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, llamó a los médicos veterinarios a reforzar las inspecciones del ganado desde su lugar de origen y reportar oportunamente cualquier hallazgo a las autoridades sanitarias.

“Nuestra administración hace un atento y enérgico llamado a las y los médicos veterinarios para que redoblen sus esfuerzos en las inspecciones en origen, permitiendo identificar y reportar oportunamente este tipo de hallazgos a las autoridades sanitarias”, indicó en el comunicado.