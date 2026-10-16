‘Tiene letalidad mayor al 97%’: Salud de Yucatán alerta por ameba ‘comecerebros’ en lagos artificiales

La ameba 'comecerebros' se encuentra en lagos artificiales y albercas. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

La ameba ‘comecerebros’ tiene una letalidad superior al 97 por ciento, explicó Alberto Alcocer, secretario de Salud de Yucatán en entrevista radiofónica. Agregó que aunque la enfermedad es grave, en México apenas han habido 40 casos en 80 años.

También explicó que la enfermedad se contrae cuando el agua contaminada con naegleria fowleri entra en contacto con la nariz de las personas en agua de albercas y lagos astificiales.

Esto, luego de que se confirama la muerte de una persona debido a la ameba ‘comecerebros’. Tras las investigaciones, se confirmó la presencia del agente en seis lagos artificiales de Mérida, por lo que las autoridades prohibieron el contacto con el agua.

Alcocer recordó que también se estableció unc erco sanitario, ya que más de 360 personas tuvieron contacto con el mismo lago artificial donde nadó la persona que se contagio.

Tras los hechos, la empresa que era responsable de sanear el lago fue multada con 18 mil UMAS y ya se estableció una mesa de trabajo interinstitucional para trabajar las normas sanitarias qye se tienen que cumplir.

¿Qué se sabe de la ameba ‘comecerebros’?

El secretario de Salud de Yucatán explicó que la ameba es un organismo de vida libre, que siempre ha existido. Se alimenta de bacterias y vive en el fondo de los lagos, pero se mueve cuando la temperatura del agua cambia.

“Ingresa por vía nasal y llega al encéfalo y genera una meningoencefalitis o infección del tejido encefálico y causa la muerte”, dijo Alcocer.

Aclaró que la ameba ‘comecerebros’ no se transmite de persona a persona ni se adquiere por beber agua y que tampoco se encuentra en el mar.

¿Cuáles son los síntomas la meningoencefalitis, enfermedad que provoca la ameba ‘comecerebros’?

Según el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana primaria pueden ser:

Dolor de cabeza.

Fiebre.

Náuseas.

Vómitos.

Agrega que las personas mueren en promedio a los 18 días después de tener contacto con la ameba, ya que la enfermedad evoluciona rápidamente.

“A medida que la enfermedad evoluciona, los síntomas pueden incluir rigidez en el cuello, confusión, falta de atención a otras personas y al entorno, pérdida del equilibrio y alucinaciones”, destallan. Además, la persona puede caer en coma.