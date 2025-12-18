‘El Limones’, a juicio por narcotráfico y posesión de armas

‘El Limones’ se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso 1) ‘El Altiplano’, en el Estado de México. Será enjuiciado.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este miércoles que al presunto extorsionador Édgar ‘N’, alias El Limones, le fue abierto un proceso penal por un juez federal, con lo que comenzará un juicio en su contra por narcotráfico y posesión de armas de fuego.

En una tarjeta informativa, la FGR apuntó que el sujeto será procesado por su presunta participación “en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico”.

El sujeto fue detenido en Durango hace una semana, durante un cateo en el que también fueron aseguradas armas largas, un vehículo, cargadores y equipo táctico.

“Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia inicial, donde el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para formular imputación y obtener el auto de vinculación a proceso”, señaló la Fiscalía.

Finalmente, precisó que el juez ratificó la medida de prisión preventiva al acusado, quien permanecerá recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Detención de ‘El Limones’ golpea a Los Cabrera

El domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, afirmó que esta detención representó un “golpe directo” a la estructura de la célula delictiva Los Cabrera, dedicada a extorsionar a comerciantes y ganaderos, y vinculada al cartel de Sinaloa.

El funcionario detalló en conferencia de prensa que dicha célula opera en los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, donde han amenazado y extorsionado “de manera sistemática a comerciantes, ganaderos y productores de la región”.

Sumado a las acusaciones de narcotráfico y posesión de armas, García Harfuch precisó que la FGR está por obtener otras órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada.

Relacionado con esta detención, añadió, se realizaron cateos en cinco inmuebles en Durango y Coahuila, donde se confiscaron drogas y armas, y se aprehendieron a otras cinco personas, identificadas como Guillermo ‘N’, Alexis Mauricio ‘N’, Ángel Rodrigo ‘N’, Juan José ‘N’ y José Jean Carlo ‘N’.

El delito de extorsión ha crecido un 23.1 % en México, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los primeros 14 meses de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, según informó hace una semana el Gabinete de Seguridad del gobierno, con cifras preliminares.