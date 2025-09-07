ASF y Pemex fortalecen coordinación para fiscalización con enfoque preventivo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) fortalecieron su coordinación institucional en una reunión de trabajo encabezada por el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y el Director General de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. En el encuentro también participaron auditores de Cumplimiento Financiero y de Seguimiento.

El encuentro tuvo como propósito revisar los avances en materia de fiscalización y auditorías realizadas a Pemex, incluidas las relacionadas con la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Asimismo, se abordaron temas estratégicos para fortalecer los procesos de revisión y supervisión, incorporando un enfoque preventivo que permita anticipar riesgos y optimizar la gestión de los recursos públicos.

La reunión, realizada en el marco de la estrategia con visión preventiva, reafirma el compromiso de la ASF y Pemex de colaborar estrechamente para consolidar mecanismos de control, garantizar el uso responsable de los recursos y fomentar altos estándares de eficiencia, eficacia y economía, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio del desarrollo económico y social de México.

