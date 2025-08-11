No habrá marcha atrás en política social a favor de las mujeres: Segob

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destacó los avances en favor de las mujeres en México y los retos que prevalecen.

El movimiento de transformación en México ha permitido el avance de los derechos humanos, económicos y políticos en favor de todas las mujeres, así como la paridad de género, y “no habrá marcha atrás”, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al participar en el II Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, previa a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, la funcionaria federal recordó que la política social ha permitido a más de 11 millones de personas salir de la pobreza; de las cuales, más de la mitad son mujeres.

El acto se realizó en la Cámara de Diputados, con la organización del Congreso de la Unión; ONU Mujeres, y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En ese marco, la secretaria contó una historia: “Le pregunté a una mujer adulta mayor: ¿por qué permitía que su esposo la maltratara y la humillara? Me respondió: ‘es que en ese tiempo no había derechos humanos’.

“Y sí, durante siglos solamente éramos consideradas para parir y cuidar en silencio. No teníamos derecho a levantar la voz, no teníamos derecho a estudiar ni a trabajar fuera del hogar, ni mucho menos a tomar decisiones, ni derecho a votar ni ser votadas”, refirió.

También explicó que las mujeres no podían decidir con quién casarse o elegir de pareja, no tenían autonomía financiera, dependían del gasto del varón y no había división del trabajo en el hogar.

“Por décadas, muchas mujeres valientes promovieron la libertad de las mujeres y, en el periodo reciente, luchamos desde los movimientos sociales feministas para lograr que nuestros derechos fueran reconocidos en las leyes”, destacó.

Agregó que fue hasta principios del siglo XX cuando, por primera vez, una mujer recibió su título universitario y ahí se comenzaron a abrir puertas para decidir qué estudiar, a qué dedicarse y elegir pareja.

Ahora, dijo, en el Poder Legislativo hay paridad de género y 13 de las 32 entidades federativas mexicanas son gobernadas por mujeres.

“Ahora hay más ministras, magistradas, juezas, maestras, abogadas, doctoras, ingenieras, astronautas, científicas, secretarias de Estado. En nuestro país, las decisiones en materia jurídica, energética, en ciencia y tecnología; medio ambiente; cultura; bienestar; combate a la corrupción; desarrollo agrario, territorial y urbano; turismo y, claro, en gobernabilidad, son tomadas por mujeres”, subrayó.

Además, por primera vez en la historia, una mujer ocupa la Presidencia de la República, y es la segunda vez que hay gabinete paritario a nivel federal.

Lo anterior, señaló, no sería posible sin los cambios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, ahora, con el gran empuje de una mujer valiente, valiosa, honesta, inteligente, comprometida con el pueblo y con la defensa de la soberanía nacional: Claudia Sheinbaum.

Comentó que, mientras que en otras latitudes del mundo priva la guerra y hay un revés a los derechos humanos, en México se construye paz, gobernanza con justicia, desarrollo sustentable con bienestar, humanismo y perspectiva de género.

Reconoció que aún falta mucho por hacer, pues debe haber más mujeres presidentas municipales, regidoras y síndicas, seguir trabajando en favor de las mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres obreras, mujeres campesinas, mujeres productoras, mujeres buscadoras, mujeres adultas mayores y, claro, por nuestras niñas.

“Tenemos que trascender al machismo, la misoginia, la discriminación, el clasismo, hasta que el respeto a nuestros derechos y la igualdad de género se vivan a plenitud.

“Por ello, aquí estamos hoy ante el mundo, reivindicando nuestros derechos, reivindicando nuestras causas, reivindicando el orgullo de ser mujeres. Así lo demuestra cada día aquella adulta mayor a la que me he referido, cuando al pasar de los años me dice: ‘Cómo cambian las cosas, ya hasta me siento libre, hija’”, indicó.

Durante el Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe se presentó el documento conjunto de la CEPAL, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “El derecho al cuidado en América Latina y el Caribe: avances normativos”.

En la inauguración estuvieron la secretaria general adjunta de Naciones Unidas y directora ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Sima Bahous; y el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Así como la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández; la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Anaís Miriam Burgos; y la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke.